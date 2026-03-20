BMW sluit elektrische i8-opvolger NIET uit!

BMW heeft door de jaren heen niet veel modellen gehad die van de strakke modellijnen afwijken. De M1, XM en i8 zijn een paar voorbeelden die dat wel deden. Kunnen we binnen de Neue Klasse weer zo’n losstaand sportief model verwachten? Dat is niet ondenkbaar.

De autofabrikant uit Beieren flirt openlijk met het idee van een nieuwe elektrische sportauto als spirituele opvolger van de i8. De teaser komt van BMW-productbaas Bernd Körber. Hij wordt tijdens een rondetafelgesprek met journalisten gevraagd naar de kansen van elektrische sportauto’s.

‘’Niet ondenkbaar’’

Körber begint positief. ‘’De EV heeft ook een plek bij de sportautowereld.’’ De huidige verkoopcijfers doen anders geloven, maar toch; we houden Körber en zijn collega’s niet tegen. De BMW-topman vervolgt: ‘’Ik zou zeggen dat het niet ondenkbaar is, maar het is niet iets dat we onmiddellijk volgend jaar gaan lanceren.’’ Da’s dan weer minder leuk nieuws.

Waarom zou BMW nog even wachten?

De spullen voor een loeisterke EV zijn er met het nieuwe 800-volt platform en de designtaal ook. Over het ontwerp gesproken: BMW heeft ook nog wat oude schetsen van een i8-opvolger liggen die intern i16 werd genoemd. Dit is de auto op de afbeelding boven dit artikel. Het concept werd in 2020 gepresenteerd aan het bestuur, maar zag tot 2024 nooit het daglicht totdat ontwerper Domagoj Dukec de beelden deelde op zijn Instagram-pagina.

Tevens mogen we niet vergeten dat BMW ook al met een elektrische M3 op de proppen komt. Die EV zou in het niet vallen wanneer het merk uit München nu al een sportauto met 1.300+ pk zou lanceren. Laten we eerst die auto maar eens afwachten en dan verder kijken voor een op zichzelf staande sportieve EV van de Neue Klasse.

