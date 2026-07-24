‘BMW gaat een elektrische cabrio bouwen!’

Wie op zoek is naar een cabriolet heeft tegenwoordig niet meer zoveel te kiezen . De BMW cabrioklanten hebben het helemaal niet makkelijk. Buiten de uitverkochte Skytop moeten zij het doen met de verschillende uitvoeringen van de 4 Serie Cabrio . Daar komt volgens de geruchten bij de Neue Klasse-generatie een versie bij: de i4 Cabrio!

Ik lees op BMWBlog dat er al best wat plannen over de i4 Cabrio bekend zijn. De dakloze EV zou intern door het leven gaan als de NA3. Daarmee volgt de auto de nieuwe logica van BMW’s ‘Neue Klasse’-platform. Binnen die familie staat de NA0 voor de aankomende i3 Sedan en de NA1 voor de i3 Touring . De cabrio-variant schuift daar nu logisch naast.

i3 of i4?

Hoewel de auto in de wandelgangen wordt aangeduid als de i4 Cabrio, is het nog even afwachten welke naamplaat er straks definitief op de achterklep plakt. Omdat de stroomcabrio qua formaat en opzet dicht tegen de i3 Sedan aanschopt, zou München er op het laatste moment ook nog voor kunnen kiezen om de auto als i3 Cabrio te vermarkten. Laten we hem voor nu i4 Cabrio noemen.

Gaat de 4 Serie er uit zien zoals de schetsen van de Neue Klasse i3?

Net als de huidige 4 Serie Cabrio stapt BMW definitief af van de zware stalen klapdakconstructies. De i4 Cabrio krijgt een klassieke, lichtgewicht stoffen softtop. Goed voor het gewicht, maar ook voor de aerodynamica?

Dankzij het 800-volt platform moet ook de cabriolet kunnen rekenen op laadtijden van 10 naar 80 procent in circa 10 tot 15 minuten. Insiders verwachten dat de softtop een WLTP-actieradius van 600 kilometer kan halen. De basismodellen krijgen achterwielaandrijving, maar er moeten ook versies komen met een extra motor en xDrive.

Wanneer kunnen we hem verwachten?

Wie zijn zonnebril al klaar heeft liggen voor deze dakloze Bimmer moet nog even geduld hebben. De mannen met regenjassen voorspellen dat de productie begin 2028 van start gaat. Daarmee komt de cabriolet dus in de karrenvracht met 39 (!) andere Neue Klasse-modellen die BMW wil lanceren. Voor het zo ver is, moeten we ook al de nieuwe M3 hebben verwelkomd.