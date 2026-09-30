BMW gaat helemaal los met M Performance Parts voor i3 M60 en M350

De nieuwe 3 Serie is nog maar net onthuld of BMW heeft al besloten dat het allemaal nog een tandje dikker kan. Tijd dus voor de mensen van M Performance om weer lekker met carbon, spoilers en ander spul aan de slag te gaan. Want zowel de M350 als de elektrische i3 M60 krijgt natuurlijk een flinke dosis M.

Geen subtiliteit natuurlijk

Je kan de nieuwe 3 Serie natuurlijk weer heerlijk dik aankleden. BMW heeft onder meer een achterspoiler in de aanbieding die toch een beetje anders is dan je gewend bent. Het ding staat namelijk een beetje boven de kofferklep en heeft twee flinke gaten. Die gaten zijn blijkbaar een belangrijk deel van de nieuwe vormgeving, want aan de voorkant er is er een splitter die bij de spoiler past. Te saai? Dan kun je de voorbumper nog voorzien van carbon winglets. Om het plaatje af te maken zijn er ook side skirts beschikbaar. Achteraan kan er ook nog een diffuser onder.

En omdat één of twee carbon onderdelen natuurlijk nooit genoeg zijn, kun je ook de spiegelkappen en dorpellijsten in carbon bestellen. M Performance-wielen erbij en klaar is Kees. Tenminste, zolang Kees lekker de rekening betaald.

De 3 Serie kan daarnaast worden uitgerust met M Yellow Lights. De bekende M-verlichting maakt daarmee zijn opwachting op de elektrische 3 Serie. Best handig als je na al dat carbon nog steeds niet duidelijk genoeg vond dat je niet de instapper hebt gekocht.





















Ook de M350 krijgt de M-behandeling

Aan de achterkant is er een spoiler met een kleine maar absoluut niet onopvallende uitsparing in het midden. Aan de voorkant kan je kiezen voor een pianozwarte splitter, met daarnaast uiteraard ook carbon winglets. Side skirts maken de boel aan de zijkant wat dikker.

Het grote verschil met de i3 zit natuurlijk aan de achterkant. Waar de elektrische BMW het zonder uitlaten moet doen, mag de M350 gewoon ouderwets zijn uitlaatjes laten zien. BMW maakt die nog wat chiquer met carbon afgewerkte uitlaattips en een carbon diffuser.

Zoals altijd zijn ook hier de carbon spiegelkappen en dorpellijsten beschikbaar. De zilveren M Performance-wielen maken het pakket af. Oh, en mocht je écht willen dat iedereen ziet dat je het M Performance-accessoirepakket hebt aangevinkt: er is ook een rood sleeplintje.

De accessoirelijst is geopend

BMW heeft dus voor beide versies een flinke doos met speelgoed klaarstaan. De i3 M60 krijgt daarbij de meest opvallende onderdelen, terwijl de M350 het traditionele M Performance-recept volgt. Of er bepaalde onderdelen voor de i3 ook op de M350 passen en andersom durf ik niet te zeggen.

Het mooie is dat je natuurlijk niet de hele M Performance-catalogus hoeft leeg te trekken. Een spoiler hier, een stukje carbon daar en voor je het weet staat er alsnog een 3 Serie voor de deur die eruitziet alsof-ie ieder moment naar de Nürburgring kan vertrekken.

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