BMW gaat ons uit de oliecrisis halen

Een nieuwe dag, een nieuw artikel dat te maken heeft met de op handen zijnde oliecrisis en de nu al veel te snel stijgende brandstofkosten. Vandaag is er wellicht goed nieuws, want BMW lijkt ons te willen gaan helpen.

Brandstofprijzen die alle kanten op schieten, gedoe met olie en ineens is iedereen weer aan het kijken van oké, wat doen we als dit zo blijft? Alleen maar elektrisch rijden lost het grotere probleem niet op, dus moeten we de knappe koppen bij elkaar roepen voor een andere oplossing. En da's precies wat BMW doet.

De Duitsers hebben namelijk gekeken naar de rol van zogeheten hernieuwbare brandstoffen in Europa. Dat zijn brandstoffen die niet uit olie komen, maar bijvoorbeeld uit afval, biomassa of met behulp van groene energie worden gemaakt. Het idee is vrij simpel, je kunt ze gewoon in bestaande auto’s gebruiken zonder dat je meteen iets hoeft om te bouwen.

Volgens die studie is dat ook wel nodig. Want hoe snel elektrisch ook groeit, er rijden nog jarenlang miljoenen auto’s rond op benzine en diesel. Die verdwijnen niet ineens. En als je daar iets aan wilt doen, moet je dus ook naar oplossingen kijken die het ook in het huidige wagenpark gewoon doen.

Wat zijn dan hernieuwbare brandstoffen?

Wat daar dan precies in gaat, is eigenlijk best interessant. Je hebt grofweg twee smaken. Aan de ene kant biobrandstoffen, die worden gemaakt van dingen als gebruikte frituurolie, landbouwafval of ander organisch spul. Aan de andere kant heb je synthetische brandstoffen. Daar heb je weer waterstof voor nodig die met groene stroom wordt gemaakt, plus CO2 die je uit de lucht of uit fabrieken haalt. Die twee gooi je bij elkaar en daar komt uiteindelijk weer een soort benzine of diesel uit.

En dat haakt natuurlijk wel lekker aan op wat er nu gebeurt. Olieprijzen die weer richting de 100 dollar gaan, spanningen in het Midden-Oosten, brandstof die steeds duurder wordt. Dan wordt het ineens een stuk logischer om alternatieven te zoeken die je gewoon in je huidige auto kunt gooien.

Alleen ja, dan kom je vanzelf bij de praktische kant. Je hebt enorme hoeveelheden grondstoffen nodig, installaties die dit kunnen maken en vooral heel veel goedkope groene stroom. En dat is er nu nog niet overal, en zeker niet in die hoeveelheden. Enneh, die stroom wordt veelal gemaakt door olie of gas, dus dat werkt niet echt mee.

Maar hee, het is tenminste iets. Met een beetje mazzel wordt het deze keer wel wat en ontvangt meneer BMW over een paar jaar de Nobelprijs voor de mobiliteit. Zou helemaal terecht zijn dan.