BMW gaat op een slimme manier kosten besparen waar jij niets van merkt

Kostenbesparen staat bij alle Duitse autobouwers boven aan de to-do-list. Maar ze pakken het allemaal toch net iets anders aan. Waar VW eigenlijk iedereen op straat zet en alle fabrieken sluit of verkoopt, pakt BMW het iets genuanceerder aan. Er gaan mensen uit, maar die worden vervangen door AI en het gaat meer leunen op externe partijen in plaats van juist meer zelf doen.

BMW is van oudsher een autobouwer die zich er niet voor schaamde om alle onderdelen zelf te maken. Dat ging zelfs zo ver dat het een eigen schroefkop ontwikkelde in de vorm van het BMW-logo zodat alle zichtbare elementen onder de kap ook een goed uiterlijk kregen. Of om thuisklussers tegen te gaan, dat kan ook. Enfin, die strategie gaat nu op de schop.

Anderen kunnen het beter

CEO Milan Nedeljkovic van BMW geeft nu aan dat als onderdeel van de bezuinigingen, het merk nu meer gaat kijken naar het gebruik van generieke, vrij verkrijgbare onderdelen. "We hebben gezien dat het aanbod op de markt aanzienlijk is toegenomen. Er zijn nu industriële standaarden op de markt die overtuigend genoeg zijn en het zou dom van ons zijn om daar geen gebruik van te gaan maken", merkt de topman op.

Dit betekent onder aan de streep dat BMW's van de toekomst meer onderdelen zullen gaan delen met auto's van andere merken. Het idee is dat het delen van dit soort onderdelen vooral veel tijd en geld zal schelen bij het ontwikkelen van nieuwe modellen. Als er niet nagedacht hoeft te worden over de bedrading of over de samenstelling van een plastic, levert dat niet alleen tijdswinst op, maar kan die energie ook gestoken worden in het verbeteren van andere onderdelen van de auto.

Een architect van waardecreatie

Ook bij deze stap in de kostenbesparingen ziet BMW een rol voor AI. De inkoopafdeling krijgt namelijk hulp van een kunstmatige intelligentie. Het idee is dat daardoor de inkoop nog scherper en kostenefficiënter gedaan kan worden. Of zoals BMW het zelf mooi zegt: “De inkoopafdeling bij de BMW Group ontwikkelt zich van een traditionele inkoopfunctie naar een architect van waardecreatie."

Dit alles is overigens naar Chinees model, want daar is het ondertussen heel normaal dat iedereen van elkaar inkoopt en dat onderdelen over meerdere modellen en merken gebruikt worden. Deze aanpak zou menig Chinees automerk zijn opkomst te danken hebben aan de strategie, omdat ze hiermee tegen relatief lage kosten op korte termijn een significante schaalgrote konden behalen.

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