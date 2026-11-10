BMW gaat overstag en gaat LFP-accu's gebruiken in nieuwste modellen

Nog voor de Neue Klasse aangekondigd werd, probeerde BMW veel bombarie te maken met hun eigen nieuwe accu's die tussen de wielen van de nieuwe modellen zou komen te liggen. Dat waren ouderwetse, maar beter presterende NMC-cellen. Juist deze maakten de Neue Klasse tot Neue Klasse. Maar niet is zo veranderlijk als BMW en dus gaat dat idee op de schop voor de goedkopere LFP-accu.

Er was ooit eens een tijd dat de LFP-accu een heel slechte naam had. Hij was goedkoop met een reden, want hij was erg zwaar en erg traag in op- en ontladen. Gelukkig bleek hij wel bijzonder resistent tegen zelfontbranding bij schade en maakte hij niet zo'n punt van een volledige lading. Dingen waar je de lichtere en snellere NMC-accu van weg moest houden. En hoewel het zware element van de LFP-accu nog steeds een belangrijk nadeel is, is hij op snelheid op z'n minst langszij gekomen. Het is dus niet gek dat meer fabrikanten de chemische samenstelling overwegen.

Iets betaalbaardere BMW's door LFP

BMW is de meest recente die zich aan dat rijtje zal gaan toevoegen. Tenminste, dat beweert CEO Milan Nedeljkovic van BMW tijdens de presentatie van de kwartaalcijfer. Volgens hem worden LFP-batterijen in de toekomst vaker ingezet bij nieuwe modellen in de Neue Klasse. Dat zou in theorie ook kunnen leiden tot iets betaalbaardere BMW's.

Denk bijvoorbeeld aan de aankomende 1 Serie. In die auto zou een LFP-pakket prima passen, als het aan BMW ligt. Nedeljkovic geeft namelijk aan dat de NMC-accu's vooral belangrijk zijn voor auto's waarin actieradius enorm belangrijk is, terwijl de LFP-cellen beter passen in een toepassing waar een balans tussen kosten en actieradius gevonden moet worden.

China ging al voor

Het plan is overigens niet helemaal nieuw. In China biedt BMW al een goedkopere iX3 aan met een 77 kWh LFP-accupakket. In die auto is dan wel weer extra ruimte gemaakt voor het grotere en zwaardere accupakket, want het gaat hier om de 30L, oftewel de variant met de langere wielbasis. De auto heeft een CLTC-actieradius van 630 kilometer, wat neerkomt op zo'n 500 WLTP-kilometers. Dat is iets minder dan de iX3 40 die in Nederland de instapper is. Deze haalt maximaal 645 km op een volle lading van het 82,6 kWh metende NMC-accupakket.

BMW is niet de eerste Duitse partij die deze strategie omarmd. Eerder liet Volkswagen ook al weten dat het de LFP-batterij in duurdere modellen zou gaan inzetten. Bij Stellantis gaan ze nog een stapje verder. Daar wordt zoveel gefocust op de kostenbesparing die behaald kan worden door gebruik te maken van de ijzerbatterij, dat het concern heeft besloten om bijna alles auto's ermee te voorzien.

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