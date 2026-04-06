BMW wil de handbak redden

De handbak. Voor de één pure romantiek en essentieel voor het 'echte' rijden, voor de ander gewoon extra werk en irritatie in de file. Maar terwijl de autowereld massaal overstapt op automaten en EV’s, lijkt BMW toch nog niet klaar om afscheid te nemen van dat derde pedaal. Alleen… makkelijk wordt het niet.

Liefde voor de handbak

Bij BMW weten ze het zelf ook: puur technisch gezien is de handbak eigenlijk achterhaald. Eerder gaf BMW M-baas Frank van Meel al aan dat het vanuit engineering-oogpunt nauwelijks nog te verdedigen is. Automatische transmissies zijn sneller, efficiënter en kunnen gewoon meer koppel verwerken. Toch blijft de vraag bestaan, vooral in de VS, naar auto’s waarin je nog gewoon zelf mag schakelen.

En dus houdt BMW M de handbak-deur op een kier. Niet omdat het logisch is, maar omdat liefhebbers het willen

Het probleem: te veel power, te weinig bak

De echte bottleneck zit hem in het koppel. Moderne zespitter-motoren van BMW leveren gewoon meer vermogen dan een handbak kan verwerken zonder tandwielen uit te spugen. Daardoor krijgen automaten de volle lading, terwijl handgeschakelde varianten bewust worden beperkt.

Dat zie je nu al: dezelfde motor levert met automaat meer koppel dan met handbak. Niet omdat BMW je wil pesten, maar omdat de bak anders vroegtijdig de handdoek in de ring gooit.

Een compleet nieuwe, sterkere handbak ontwikkelen zou het probleem dus zo oplossen. Alleen: dat kost serieus geld voor een product dat wereldwijd door steeds minder mensen wordt gekocht. Ik kan je nu al vertellen dat de financiële afdeling daar niet beter van gaat slapen.

De oplossing: minder koppel, meer karakter

Toch is BMW nog niet klaar om het op te geven. In een interview met het Automobilwoche laat Sylvia Neubauer, Vice President Customer, Brand en Sales bij BMW M, weten dat er achter de schermen actief wordt gewerkt aan een manier om de trouwe handbak in leven te houden.

Hoe? Door concessies te doen. De meest voor de hand liggende oplossing is de motoren iets terugschroeven zodat de versnellingsbak het aankan. Minder koppel dus, maar wel dat ouderwetse schakelgevoel. Dus, liever zelf schakelen met iets minder power, dan snel zijn zonder beleving.

De echte vijand: regels en realiteit

Alsof techniek en kosten nog niet genoeg zijn, moeten we ook de regelgeving niet vergeten. Strengere emissie-eisen maken het leven van de handbak er nou niet bepaald makkelijker op. Automaten zijn efficiënter en dus gunstiger voor de CO2-cijfers, en dat is waar het tegenwoordig natuurlijk om draait.

Tel daar nog even bij op dat leveranciers weinig zin hebben in kleine productieseries en dat moderne rijhulpsystemen vooral met automaten zijn ontwikkeld.

Slot: geniet zolang het nog kan

Voorlopig blijft de handbak nog even bestaan bij BMW, met modellen als de M2, M3 en M4. Maar laten we eerlijk zijn: dit voelt als uitstel van executie.