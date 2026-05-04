BMW maakt het de elektrische M3 nog moeilijker met prijsstelling

De elektrische BMW M3 en de iets minder geëlektrificeerde variant die eraan zit te komen, zullen in de basis niet heel veel met elkaar overeen komen. Toch hebben ze één punt waarop we ze waarschijnlijk heel goed met elkaar kunnen vergelijken: de prijs. BMW heeft namelijk verklapt dat ze nagenoeg even duur zullen worden.

Hetzelfde, maar toch niet

"Het goede nieuws is dat beide modellen heel dicht bij elkaar komen te liggen qua prijs", zegt hoofd sales Sylvia Neubauer van BMW tegenover AutoCar. "Er zullen functionele verschillen zijn die naar verschillende ontwerpen van de auto's leiden, maar als je naar beide kijkt, zul je zien dat het tweelingen zijn". Ze doelt er hierbij vooral op dat de keuze voor aandrijflijn bij de klant komt te liggen, omdat de beide varianten van de M3 voor de rest amper van elkaar zullen verschillen.

BMW is dan ook niet van plan om specifiek verschillende doelgroepen met de auto's aan te spreken. In plaats daarvan richt het zich op "een voornamelijk 'high-performance' publiek. Maar binnen die groepen heb je mensen die zich wat meer getrokken voelen tot elektrische auto's en mensen die die-hard petrolheads zijn en altijd bij een benzinemotor zullen blijven", legt Neubauer uit.

Of de prijzen in Nederland ook heel dicht bij elkaar zullen liggen, valt nog te bezien. We hebben hier immers last van iets wat men ook wel BPM noemt. Die zal altijd hoger uitvallen voor een auto met verbrandingsmotor. Het is de vraag of BMW dit ook in de Nederlandse prijsstelling mee zal rekenen.

Overtuigen dat elektrisch ook goed is

In München zijn ze zich er wel bewust van dat een stille M3 mogelijk niet zo snel de harten steelt als een variant die de nodige uitlaatroffel produceert. Daarom stuurt BMW hoogstpersoonlijk mensen bij M-bezitters langs met elektrische M3's. De enige manier om mensen over te halen dat een elektrische M3 zich kan meten met het conventionele spul, is door mensen plaats te laten nemen in de zoemende variant.

"We moeten je in de auto zien te krijgen", zegt Neubauer. "We weten natuurlijk ook dat we niet iedereen van de petrolheads zullen overtuigen om een elektrische M3 te kopen, maar van de 100 mensen die hem zullen proberen, kunnen we er ongetwijfeld een paar over de streep trekken. En voor degene waarbij dat niet lukt, hebben we nog steeds de benzinemotoren."

Het belangrijkste om in het achterhoofd te houden is dat de EV het 'BMW M DNA' zal bevatten. "Het gaat daarbij niet alleen om acceleratie en vermogen, maar over rijgedrag en het vertrouwen en de connectie tussen auto en bestuurder", aldus de salesbaas. "Het is belangrijk dat je een high-perfomance BEV elke milliseconde moet kunnen vertrouwen, en deze auto levert dat."