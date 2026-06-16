De elektrische M3 krijgt onderdelen van landbouwafval

Een elektrische M3. Voor sommige BMW-liefhebbers was dat al genoeg slecht nieuws voor één modelgeneratie. Maar houd je vast, BMW blijkt nog meer verrassingen in petto te hebben. De Duitsers nemen namelijk ook afscheid van een materiaal dat de afgelopen decennia bijna net zo onmisbaar werd voor snelle auto's als een M-logo op de kofferklep.

Carbon is niet meer heilig

Wie een moderne performance-auto bouwt, grijpt altijd automatisch naar carbon. Waarom? Carbon is licht, sterk en bovendien een prachtige manier om je optielijst nog een paar duizend euro langer te maken. BMW kiest voor de elektrische M3 nu echter een andere weg. De onlangs onthulde M Concept Neue Klasse geeft al een behoorlijk goed beeld van wat we mogen verwachten van de productieversie. Opvallend daarbij is dat onderdelen zoals de splitter, diffuser, dakconstructie, luchtuitlaten in de motorkap en zelfs de buitenspiegels niet uit carbonfibah bestaan, maar uit een composietmateriaal op basis van natuurlijke vezels. Die vezels zijn afkomstig van vlas, een landbouwgewas dat onder meer in Europa op grote schaal wordt verbouwd.

Ook binnenin wordt het spul toegepast. Diverse structurele delen van de kuipstoelen zijn vervaardigd uit hetzelfde materiaal. BMW M-designchef Michael Scully laat aan BMWBLOG weten dat het materiaal vrijwel dezelfde stijfheid en sterkte als carbon levert, terwijl de productie ongeveer 40 procent minder uitstoot veroorzaakt. Kijk, daar maak je nog eens vrienden mee.









Van raceauto naar straatauto

BMW kwam natuurlijk niet gisteren op dit idee. De Duitse autobouwer experimenteert al jaren met dit soort natuurlijke vezelcomposieten, onder meer samen met het Zwitserse bedrijf Bcomp. De technologie werd eerder getest in de Formule E en vond vervolgens zijn weg naar de M4 GT4-raceauto. Nu lijkt de techniek eindelijk klaar voor het grote publiek. De elektrische M3, intern bekend als ZA0, zou in 2027 het eerste productiemodel worden die het materiaal op grotere schaal gaat gebruiken.

BMW ontwikkelde zelfs een eigen weefpatroon voor het materiaal. Op de conceptauto kreeg het een soort semi-matte afwerking. Niet alleen omdat dat er raceachtig uitziet, maar ook omdat een hoogglans afwerking extra lagen vereist en dus extra gewicht toevoegt. Zelfs in het tijdperk van zware accupakketten blijft elke kilo blijkbaar tellen.

BMW kijkt alvast vooruit

Natuurlijk speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Carbonvezel is licht en sterk, maar recyclen blijft een uitdaging. De Europese Unie flirtte vorig jaar zelfs kort met plannen om niet-recyclebare composietmaterialen vanaf 2029 aan banden te leggen. Na een nogal stevig protest vanuit de industrie verdween carbon uiteindelijk weer van de lijst, maar BMW lijkt geen zin te hebben om af te wachten tot Brussel zich weer bedenkt.

Daarom zet het merk steeds meer in op recyclebare en gerecyclede materialen. Dat gebeurt niet alleen bij toekomstige M-modellen. Ook auto's als de iX3, i3, 7 Serie en i7 maken inmiddels gebruik van grotere hoeveelheden gerecycled aluminium en andere duurzame grondstoffen.

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