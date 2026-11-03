BMW haalt grap uit en krijgt lading internet over zich heen

Om de zoveel tijd komen automerken met nieuwe campagnes waarin zij duidelijk maken waarom hun auto zo nieuw of briljant of beiden is. Zo trek je lekker de aandacht naar je toe en geef je de verkoop een boost. BMW heeft nu een nieuwe manier gevonden om de aandacht te trekken: grappen maken over de concurrentie. Eén klein dingetje: het internet vind het niet grappig.

De Toyota Corolla is saai

BMW heeft een afbeelding op Instagram gezet met een soort AI-achtige Toyota Corolla uit 1995 en het woordje: 'BORING'. Swipje je vervolgens opzij dan komt er een X5 in beeld met de slogan: 'We don't just design cars. We give them character. Unmistakebly BMW. Made Different, To Feel Different. Nou ja, dat dus.

Deze sneer is onderdeel van een nieuwe campagne van BMW waarin het merk wil uitleggen wat hun van de andere autofabrikanten onderscheidt. Maar het marketingteam had waarschijnlijk geen rekeningen gehouden met het internet, en dat zij ook een mening hebben. Veel Instagram-gebruikers vonden de oude Japanner te kak zetten dus absoluut niet grappig en namen het op voor de arme Toyota. Deze was namelijk juist tijdloos en betrouwbaar, iets dat BMW volgens hen beter even om kon draaien.

Daarbij werd ook de Neue Klasse er even bij gehaald. Want hoe enthousiast veel mensen ook zijn op de nieuwe designtaal, er is nog steeds een hele grote groep die de nieuwe vormgeving niet kan waarderen. Niet heel gek natuurlijk. Daarnaast beschuldigden een aantal gebruikers BMW van ragebait. Oei...

De Corolla is trouwens niet de enige die wordt aangevallen. In een campagnevideo laat BMW namelijk ook een aantal auto's zien met een interieur dat meer op de TV-afdeling van de Media Markt lijkt dan op een cockpit. De Duitse autobouwer is daarbij waarschijnlijk even vergeten hoe hun eigen 7 Serie eruit ziet. Met zijn 17,9-inch centrale scherm, 14,6-inch passagier scherm, Panoramic Vision, een 31,3-inch bioscoop scherm en ook nog 5,5-inch schermpjes in de deurpanelen.

Ergens is dit allemaal natuurlijk een beetje vreemd, want BMW en Toyota hebben al meerdere keer samengewerkt. Kijk maar naar de laatste Supra generatie, of naar de waterstoftechnologie. Vervolgens gaat BMW dan een beetje stampij staan maken met een nep-Corolla.

Made Different, To Feel Different

De nieuwe internationale merkcampagne van BMW is eind oktober gelanceerd en wil met de nieuwe slogan dus vooral duidelijk maken hoe een BMW zich onderscheidt van de concurrentie. In een video van twee minuten, onderverdeeld in korte filmpjes zetten ze onder meer het design, rijplezier, technologie, veiligheid en uitgebreide testprogramma even goed in de spotlights. De nieuwe slogan vervangt trouwens niet het oudere: 'Freude Am Fahren'. De nieuwe campagne is vooral bedoeld voor de Socials.

Blijkbaar is andere merken pesten ook een onderdeel van de nieuwe strategie. Alleen had BMW waarschijnlijk niet verwacht dat het internet er anders over zou denken.

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