Waarom je misschien nog even wil wachten met de BMW i3

Het is al een tijdje duidelijk dat de nieuwe BMW i3 de huidige i4 gaat vervangen. Niet vreemd, want waarom zou je twee bijna dezelfde auto's in het assortiment hebben? Ergens jammer want de i4 was een geweldige auto. Gelukkig stuurt BMW de i4 niet meteen met pensioen, maar krijgt die gewoon twee deuren minder. En om de sportiviteit van de i4 Coupé extra te benadrukken wordt die meteen dik aangekleed.

Doe mijn maar een M

Tenminste, als we de informatie van bekende BMW-insider Ynguldyn moeten geloven. Volgens hem krijgt de nieuwe i4 Coupé namelijk standaard het M-Sportpakket. Daar worden we natuurlijk wel warm van. Volgens de insider wordt de nieuwe i4 ook gelijk uitgerust met een sportstuur en multifunctionele stoelen.

Nu heeft BMW wel vaker nieuwe modellen standaard met een M-Sportpakket uitgerust, maar als je de nieuwe i3 of iX3 bestelt moet je voor een deel van het sportieve sausje nog wat extra munten neerleggen. Het M-Sportpakket zou op de Amerikaanse markt 2.000 dollar extra kosten, zo'n 1.800 euro. Wil jij nog een stapje hoger en het M Sport Professional-pakket dan moet je nog eens 3.200 dollar (2.900 euro) neerleggen.

Nou dat zou de i4 Coupé dus allemaal af fabriek krijgen. Scheelt je weer een hoop geklik in de configurator. Maar BMW zal deze kosten ongetwijfeld ergens vandaan halen, ga daar maar vanuit. Want 'gratis' is natuurlijk een soort kryptoniet voor autodealers.

De nieuwe i4 zal overgoten worden met BMW's Neue Klasse-saus en krijgt de interne codenaam NA2. De productie zal in de tweede helft van 2028 beginnen, dus je moet nog wel even geduld hebben. Rond die wordt trouwens ook de i4 Cabrio verwacht met codenaam NA3.

De i4 was een topper

De i4 heeft zijn werk in al die jaren goed gedaan. Sterker nog, in 2023 was de elektrische 4 Serie met 83.000 verkochte auto's de bestverkochte elektrische BMW ter wereld. Daarnaast won de auto ook nog de prijs 'Beste nieuwkomer van het jaar 2023'.

Daarnaast was de i4 M60 echt een belachelijke raket. Deze kreeg twee elektromotoren, vierwielaandrijving en maar liefst 601 pk en 795 Nm aan vermogen. Genoeg om in 3,7 seconden de 100 aan te tikken en een top van 225 km/u te halen. De M60 had en 83,9 kWh accu en een WLTP van 551 kilometer. Helemaal geen cijfers om je voor te schamen.

Nog even geduld

De nieuwe i4 Coupé zal op de nieuwe i3 Sedan gebaseerd worden en waarschijnlijk ook dezelfde generatie elektrische techniek krijgen. Dat wordt dus BMW's Gen6-technologie. De i3 50 xDrive levert bijvoorbeeld 345 kW (469 pk) en 645 Nm uit twee elektromotoren. Volgens BMW moet die goed zijn voor een WLTP van 900 kilometer. Klinkt een beetje onwerkelijk, maar we hebben gelukkig al gezien dat dit bereik niet overdreven is.

Of de i4 Coupé dezelfde aandrijflijnen krijgt, is nog niet bekend. Ook over de prijs en het definitieve uiterlijk heeft BMW nog niets losgelaten. De afbeeldingen die momenteel rondgaan, zijn dan ook allemaal renders en geen officiële foto's.

Als alle informatie klopt, weten we één ding in ieder geval zeker: wie in 2028 een elektrische BMW Coupé wil, hoeft niet bang te zijn voor een kale instapper op wieldoppen.

Via: BMWblog

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