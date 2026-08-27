BMW heeft een bijzonder probleem met de nieuwe iX3 in China

Een nieuwe auto koop je normaal gesproken door hem even goed te bekijken, er lekker in te zitten en misschien zelfs een stukje te rijden. In China doet een deel van de BMW-klanten het momenteel anders. De nieuwe BMW iX3 is in China blijkbaar zó ongekend populair dat klanten hem massaal bestellen zonder hem ooit in het echt te hebben gezien.

De proefrit bestaat voorlopig uit foto's

BMW opende op 21 augustus de langverwachte voorverkoop van de gloedjenieuwe iX3 tijdens de Chengdu Auto Show. De prijzen liggen tussen 269.900 en 339.900 yuan, wat omgerekend ongeveer 34.000 tot 42.800 euro is. En het gaat meteen hard. Volgens informatie van 36KR, waar het Chinese vakmedium zich op baseert, zijn er ondertussen tienduizenden voorlopige bestellingen binnen gehaald. Sommige BMW-dealers in belangrijke regio's zouden in de eerste week bijna 80 orders hebben verzameld. Dat is natuurlijk best indrukwekkend.

Vooral omdat een flink deel van die klanten de auto voorlopig niet eens kunnen bekijken. BMW verwacht dat fysieke iX3's pas tegen eind oktober bij meer dan 500 dealers beschikbaar zijn. Tot die tijd moet de verkoper het dus eigenlijk doen met een paar leuke foto's en een brochure.

Waarom bestellen mensen dan toch?

De iX3 heeft op papier dan ook genoeg om wat gezonde nieuwsgierigheid te wekken. Het is een van BMW's eerste grote modellen op het nieuwe Neue Klasse-platform en BMW heeft echt flink ingezet op de techniek. De topversie krijgt in China een opgegeven CLTC-actieradius van 919 kilometer. Daarnaast heeft BMW al een test rond het Qinghai-meer uitgevoerd waarbij meer dan 1000 kilometer werd afgelegd zonder tussentijds laden. Dat zijn wel cijfers waarmee je aandacht krijgt.

Ook op softwaregebied wil BMW laten zien dat ze serieus meespelen. De nieuwe iX3 krijgt in China standaard een systeem voor end-to-end geautomatiseerd rijden dat samen met Momenta is ontwikkeld. Verder wordt het infotainmentsysteem gekoppeld aan AI-modellen van onder meer Alibaba en DeepSeek.

Alleen is wachten in China niet echt populair

Er zit wel een flinke “maar” aan het succes. De eerste leveringen staan gepland voor november, terwijl de grote leveringsvolumes pas in 2027 op gang komen. Sommige klanten zouden zelfs tot 31 januari 2027 moeten wachten op definitieve bevestiging van hun bestelling. Dat is in China een behoorlijk lange periode. Daar zijn consumenten inmiddels gewend geraakt aan fabrikanten die kort na een lancering al auto's afleveren.

BMW probeert het wachten daarom een beetje dragelijk te maken met waiting points. Voor iedere dag wachten krijgt een klant 100 BMW-punten. Wie tot eind januari wacht, kan ongeveer 16.000 punten verzamelen, met een waarde van circa 4.000 yuan, oftewel ongeveer €500. Een half duizend euro aan punten omdat je je nieuwe auto maandenlang niet krijgt... We hebben slechtere compensaties gezien, maar een gratis koffiezetapparaat was misschien toch iets makkelijker geweest.

Voor BMW is het ondertussen een interessant probleem. De nieuwe iX3 lijkt in China wel veel belangstelling te krijgen, maar de fysieke auto's kunnen die vraag dus nog niet helemaal bijbenen. En dus gebeurt er iets wat we bij auto's niet vaak zien: BMW verkoopt momenteel vooral de belofte van de iX3.

Of de klanten daar ook na hun eerste echte ontmoeting met de auto nog zo enthousiast over zijn, zien we over een paar maanden.

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