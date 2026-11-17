BMW beschikt over iets interessants waar menig autofabrikant best voor wil betalen. De autobouwer uit Duitsland heeft namelijk zijn CO2-zaakjes beter onder controle dan de Europese regels voorschrijven. En in plaats van die voorsprong alleen voor zichzelf te houden, opent BMW de deur voor concurrenten die net even wat minder groen zijn.

BMW heeft nog wel wat CO2-ruimte over

Autofabrikanten moeten hun uitstootdoelen halen. Lukt dat niet, dan staat daar een boete tegenover. Nu is er iets als CO2-pooling, dat wil zeggen dat autofabrikanten hun gemiddelde CO2-uitstoot samen mogen voegen met die van andere fabrikanten. Op die manier kunnen andere merken die hun doelen niet gaan halen toch aan de regels voldoen. Maaaaarrr, dat is natuurlijk niet gratis.

BMW heeft nu dus bij de Europese Commissie aangegeven dat zij nog wel wat ruimte over hebben en dan andere fabrikanten zich bij hun CO2-pool kunnen aansluiten. Dat kan zelfs met terugwerkende kracht voor 2025 maar ook voor 2026 en 2027. Uiteraard moeten de merken dan wel hun uitstootcijfers delen en een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Daarnaast wil BMW financiële zekerheid, bijvoorbeeld jaarrekeningen of bankgaranties. Want mocht de gezamenlijke pool de doelstellingen niet halen, dan moeten de deelnemers natuurlijk ook de financiële gevolgen kunnen dragen.

Waarom BMW deze ruimte dan zo aan kan bieden? Simpel gezegd omdat BMW het allemaal gewoon heel slim doet. Vorig jaar voldeed BMW al aan de Europese CO2-doelen zonder de uitstoot met een andere fabrikant te hoeven verrekenen. Daarnaast heeft BMW ook een groot aandeel EV's in zijn Europese verkoop. Sterker nog, dat aandeel zou volgens de International Council of Clean Transportation zelfs het hoogste zijn van alle Europese autofabrikanten.

Chinese fabrikanten als potentiële klanten

Deze hele constructie kan in het geval van BMW financieel hartstikke interessant zijn. Op deze manier krijgen andere fabrikanten namelijk meer mogelijkheden om aan de Europese uitstootregels te voldoen terwijl BMW er ook nog eens lekker geld mee verdient. Hoeveel BMW denkt te verdienen is niet duidelijk. Maar ze zullen die extra inkomsten vast niet erg vinden.

BMW heeft het net als vele andere merken op financieel gebied niet heel makkelijk en gaf onlangs zelfs voor de tweede keer in zes maanden een winstwaarschuwing af. Industrieanalist Matthias Schmidt ziet deze stap dan ook vooral als een mooie manier om wat extra geld binnen te harken. Hij verwacht geen gigantische financiële boost, maar vindt het wel een kans die BMW moet benutten.

Volgens Schmidt zouden vooral Chinese fabrikanten interessante klanten kunnen zijn. Hij noemt bijvoorbeeld het Chinese staatsbedrijf SAIC, het moederbedrijf van MG, als potentiële nieuwe partner. SAIC zou namelijk in 2025 de Europese CO2-doelen niet hebben gehaald. Maar of dat allemaal doorgaat is nog niet zeker.

BMW zou dus wat extra munten kunnen verdienen aan fabrikanten die zelf hun CO2-uitstoot niet helemaal onder controle hebben. Toch is het wel een aparte situatie. Alsof iemand als eerste zijn toets af heeft en vervolgens met de extra tijd de rest gaat helpen.

Via: Handelsblatt