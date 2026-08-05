BMW haalt uit naar moderne veiligheidstests

Er was een tijd dat een vijfsterrenscore bij Euro NCAP een beetje hetzelfde betekende als een Michelinster voor een restaurant. Had je er vijf, dan zat je helemaal goed. Tegenwoordig lijkt het soms alsof auto's punten verliezen omdat ze je niet om de vijf minuten vragen of je toevallig je kind op de achterbank bent vergeten. BMW is daar inmiddels wel een beetje klaar mee.

Niet alles voor vijf sterren

BMW doet een opvallende uitspraak: het merk ontwikkelt zijn auto's niet met als doel om koste wat kost vijf sterren te scoren bij veiligheidstests. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar volgens BMW is de manier waarop auto's tegenwoordig worden beoordeeld behoorlijk veranderd.

Vroeger draaide het namelijk vooral om de vraag hoe goed een auto een botsing kan overleven. Je weet wel, kreukelzones, airbags, de sterkte van de carrosserie; dat soort zaken. Tegenwoordig leveren ook allerlei elektronische hulpsystemen flink wat punten op. Denk aan systemen die controleren of je nog wel naar de weg kijkt, je waarschuwen als je te lang achter het stuur zit of een melding geven wanneer er mogelijk nog een kind op de achterbank zit.

Allemaal nuttig, zegt BMW. Maar volgens de Duitse autobouwer zegt dat niet meteen alles over hoe veilig een auto daadwerkelijk is.

De lat gaat ieder jaar omhoog

BMW heeft nog een bezwaar. De regels veranderen namelijk voortdurend. ANCAP en Euro NCAP beoordelen auto's inmiddels op vier verschillende onderdelen. Alsof dat nog niet genoeg is, worden de minimale scores voor vijf sterren vanaf volgend jaar zelfs ieder jaar nog verder aangescherpt.

Dat betekent dus dat een auto die vandaag met twee vingers in z'n neus vijf sterren haalt, over een paar jaar met exact dezelfde techniek misschien nog maar vier sterren krijgt.

De iX3 laat goed zien wat BMW bedoelt. Vandaag levert 71 procent op het onderdeel Safe Driving nog gewoon vijf sterren op. Volgend jaar worden de eisen opnieuw aangescherpt en is diezelfde score ineens een stuk minder indrukwekkend. De auto zelf verandert niet, maar de spelregels wel.

Heeft BMW een punt?

Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat BMW zuur is, zeker omdat het merk de afgelopen jaren ook modellen had die geen vijf sterren haalden. Maar aan de andere kant is de vraag best interessant. Koop je een veilige auto omdat hij bij een botsing goed beschermt? Of omdat hij een camera heeft die ziet dat je gaapt en een melding geeft als je je telefoon iets te lang vasthoudt?

BMW kiest duidelijk voor het eerste verhaal. Euro NCAP en ANCAP vinden dat moderne veiligheid veel verder gaat dan alleen een stevige carrosserie.

Wie er gelijk heeft? Zeggen jullie het maar.

Via: Drive Australia

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover