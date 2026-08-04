BMW heeft een probleem dat niemand zag aankomen

Als je vraagt waardoor een autofabriek stil kan komen te liggen, krijg je waarschijnlijk van die antwoorden als een chiptekort, stakingen of een failliete leverancier. Een rivier die te weinig water bevat om een kerncentrale te koelen? Die had je niet aan zien komen toch? Toch is dat precies waar BMW nu mee te maken heeft.

Een kerncentrale zonder koelwater

De boosdoener in kwestie is de Donau. Je weet wel, één van die rivieren die je vroeger moest kennen voor je aardrijkskunde toets. Door de aanhoudende hitte en droogte staat de rivier zo'n beetje op zijn laagste niveau ooit, met nogal grote gevolgen voor de Hongaarse kerncentrale Paks. Die levert normaal gesproken bijna de helft van alle elektriciteit in het land, maar is voor het eerst in zijn 44-jarige bestaan helemaal stilgelegd. De centrale gebruikt water uit de Donau om de vier reactoren te koelen, maar nu de waterstand zo laag is geworden, lukt dat dus niet meer.

De Hongaarse overheid heeft de grote stroomverbruikers, waaronder dus autofabrikanten en accubouwers, daarom gevraagd om vrijwillig toch even wat minder stroom te gaan gebruiken. En als de droogte aanhoudt zullen verplichte beperkingen helaas niet worden uitgesloten.

De problemen blijven trouwens niet alleen in Hongarije. Ook in Roemenië draait de kerncentrale van Cernavodă op een lager pitje door de lage waterstand in de Donau. Het probleem heeft daar zelfs al geleid tot productiestops bij fabrieken van Dacia en Ford.

BMW heeft nog een troef

Voor BMW komt de timing natuurlijk helemaal niet lekker uit. In Debrecen wordt momenteel de productie opgeschroefd van de iX3, de eerste auto van de nieuwe Neue Klasse-generatie. Vorige week rolde daar namelijk nog de 50.000ste iX3 van de band. BMW laat weten het elektriciteitsverbruik inmiddels met ongeveer 15 procent te hebben teruggebracht door verschillende energiebesparende maatregelen.

Toch heeft de Duitse autobouwer wel een voordeel. De fabriek in Debrecen is namelijk ontworpen om tijdens normaal gebruik volledig op duurzame elektriciteit te kunnen draaien. Op het terrein ligt een enorm zonnepark van ongeveer 50 hectare, een van de grootste industriële zonne-installaties van Hongarije. Op zonnige dagen kan dat zo'n beetje de volledige energiebehoefte van de fabriek dekken. Daarnaast beschikt de fabriek over een warmteopslagsysteem om overtollige zonne-energie tijdelijk op te slaan.

De zon bepaalt het productietempo

Voorlopig gaat de productie van de iX3 dus nog gewoon door. Maar of dat zo blijft, dat hangt de komende weken gek genoeg minder af van BMW zelf dan van... het weer. Blijft de zon schijnen, dan kan de fabriek een flink deel van haar eigen stroom opwekken. Komen er wolken of houdt de droogte aan, dan wordt het een vervelende situatie. Hongarije zal in dat geval waarschijnlijk meer elektriciteit moeten importeren om zowel het stroomnet als de auto-industrie draaiende te houden.

Het is echt weer een herinnering dat autofabrikanten tegenwoordig met veel meer rekening moeten houden dan alleen maar vraag en aanbod.

Via: BMWblog



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