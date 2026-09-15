BMW heeft een bizarre nieuwe truc voor zijn navigatie

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Vroeger was je navigatie gewoon een simpele kaart. Je zag een pijltje, een paar straatnamen en klaar. BMW vindt dat blijkbaar nogal ouderwets en maakt er nu een compleet digitaal landschap van waarin je auto, de weg en het verkeer samenkomen.

Net een spelletje

BMW heeft zijn navigatie en rijhulpsystemen even wat dichter naar elkaar toe geschoven. In plaats van gewoon een simpele kaart voor de route en ergens anders informatie over de assistentiesystemen, wordt alles nu samen gegooid in één 3D-weergave.

Je ziet daardoor niet alleen een lijntje of een pijltje naar je bestemming, maar ook je eigen BMW, de rijstroken en het verkeer om je heen. Een soort van digitale versie van de weg. Handig, want als je BMW ineens besluit iets te gaan doen, kun je tenminste zien wat hij denkt dat er gebeurt. Makkelijk als je hem ergens de schuld van moet geven.

Het hele ding heeft eigenlijk wel wat weg van een oudere GTA.

Het vernieuwde BMW Maps met Driver Assistance komt vanaf oktober naar modellen met Operating System X. De nieuwe i3, iX3, X5, iX5 en 7 Serie/i7 behoren tot de eerste modellen die in de prijzen vallen.

BMW wil je straks steeds meer laten meekijken

Het is trouwens niet alleen een 'kijk eens hoe mooi mijn kaartje is' geval. De nieuwe interface moet juist handiger worden naarmate de auto meer zelf gaat doen.

BMW's Highway Assistant kan op geschikte snelwegen bijvoorbeeld handsfree rijden tot 130 km/u. Het systeem neemt daarbij sturen, accelereren en remmen helemaal voor zijn eigen rekening. Ook een rijstrookwissel kan automatisch worden gedaan nadat de bestuurder met een blik bevestigt dat de manoeuvre mag plaatsvinden.

Voor mij is het allemaal wat too much, maar ik snap dat sommige mensen dit geweldig vinden.

De integratie met de navigatie moet in ieder geval duidelijk maken wat de auto van plan is en hoe de omgeving door de systemen wordt geïnterpreteerd.

En dit is pas het begin

BMW ontwikkelde het systeem samen met kaartenspecialist Mapbox. De techniek wordt bovendien niet alleen voor snelwegen interessant. BMW werkt aan navigatiegestuurde semi-geautomatiseerde functies voor stedelijke omgevingen, die vanaf 2027 naar bepaalde modellen moeten komen, aanvankelijk in Duitsland.

Daarmee verandert ook de rol van het enorme centrale scherm weer een beetje. Het is niet langer alleen een plek voor navigatie, instellingen en allerlei menu's waarvan je na drie jaar nog steeds niet weet waar ze zitten. Het wordt steeds meer en meer een soort digitale tussenlaag tussen jou, de auto en de wereld buiten.

En als je dan toch een scherm van bijna achttien inch voor je neus hebt, kun je er maar beter iets interessants mee doen.

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