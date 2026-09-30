Waarom de BMW 3 Serie pas in 2027 interessant wordt voor Nederlanders

De nieuwe BMW 3 Serie is officieel los en BMW trekt zoals we gewend zijn meteen een sappig blik aandrijflijnen open. Volledig elektrisch, benzine met mild-hybrid techniek en natuurlijk een M Performance-model met een fijne zespitter. Maar BMW blijkt nog een kaart achter de hand te hebben. De stekker blijft namelijk gewoon welkom.

De PHEV komt eraan

BMW bevestigt namelijk dat er in de loop van het komende jaar ook gewoon een plug-in hybride aan het gamma wordt toegevoegd. Veel details geeft de Duitse autobouwer nog niet prijs, dus hoeveel vermogen, welke benzinemotor en hoe groot de accu wordt, moeten we nog even afwachten.

Toch is het opvallend nieuws. De nieuwe 3 Serie wordt een groot onderdeel van BMW's Neue Klasse, maar het merk houdt de deur wel breed open. Wie dus nog geen zin heeft om volledig elektrisch te gaan, krijgt straks dus gewoon weer een stekkeroptie.

Een interessante keuze

Juist die plug-in hybride kan voor BMW een hele interessante middenweg worden. Je hebt dan gewoon lekker de mogelijkheid om dagelijkse ritten volledig elektrisch af te leggen, terwijl je voor langere afstanden niet afhankelijk bent van laadpalen. Accu leeg? Geen probleem. Dan gaat de peutpruttelaar gewoon aan en kun je weer verder.

BMW kiest er bewust voor om meerdere aandrijflijnen naast elkaar aan te bieden. De nieuwe 3 Serie wordt dus niet een auto waarbij je bij de showroomdeur moet kiezen voor het ene of de andere. Ook voor de automobilist die volledig elektrisch rijden toch een beetje spannend vindt of gewoon geen afscheid durft te nemen van zijn trouwe plotmotor is er dus een keuze.

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