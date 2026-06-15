BMW heeft verrassend goed nieuws over de M3

Het gebeurt niet vaak dat een autofabrikant een nieuwe generatie sportieve auto aankondigt en liefhebbers daar ook echt vrolijk van worden. Meestal volgt er namelijk een verhaal over extra gewicht, minder cilinders of een batterijpakket waar je eng van wordt. BMW heeft dit keer echter verrassend goed nieuws. De volgende generatie M3 komt er gewoon weer met een dikke zes-in-lijn. Zonder plug-in hybride systeem. Zonder honderden kilo's accupakket. En, als de sterren goed staan, misschien zelfs weer met drie pedalen. Maak me nou niet gek...

Geen half werk

BMW M-baas Frank van Meel heeft bevestigd aan Pistonheads dat de toekomstige M3 twee smaakjes krijgt. Er komt een volledig elektrische versie (die geen iM3 gaat heten) én een benzineversie. Wat er gelukkig niet komt, is een tussenoplossing. Volgens BMW is de nieuwe Euro 7-goedgekeurde S58-zescilinder namelijk nog lang niet klaar. De bekende 3,0-liter biturbo zes-in-lijn maakt binnenkort zijn debuut in aangepaste vorm en zal daarna doorleven in toekomstige M-modellen.

Een plug-in hybride M3 komt er niet.

BMW noemt dat intern zelfs het "perfect combustion principle". Met andere woorden: als je toch een benzinemotor bouwt, doe het dan ook gewoon goed. Niet half elektrisch, half benzine en volledig zwaar. De nieuwe M3 krijgt hooguit een bescheiden mild-hybridesysteem zoals we dat inmiddels van veel moderne benzinemotoren kennen. Geen grote batterij dus en hopelijk ook geen gewichtstoename waar je een heftruck voor nodig hebt.

Er is nóg meer goed nieuws

Het nieuws stopt daar niet. BMW onderzoekt namelijk ook opnieuw de mogelijkheden voor een handgeschakelde versnellingsbak. Niet omdat dat de snelste oplossing is, maar omdat er gewoon trouwe klanten zijn die lekker zelf in die bak willen roeren. En misschien ook een beetje omdat de mensen bij BMW M zelf blijkbaar ook gewoon van schakelen houden. Daarnaast hint BMW op een toekomstige M3 Touring op basis van de Neue Klasse-generatie. Zowel als benzineauto als elektrisch model. En alsof dat ook nog niet genoeg is, dromen de Duitsers openlijk over een spirituele opvolger van de legendarische M1. Een echte sportwagen dus, los van de reguliere BMW-modellen. Het opmerkelijke aan dit alles is misschien wel dat het uitgerekend BMW is die dit nieuws brengt.

Een paar jaar geleden leek de toekomst van snelle auto's vooral te bestaan uit enorme schermen, steeds meer gewicht en steeds minder mechanische betrokkenheid. Nu horen we ineens een M-baas praten over zes-in-lijn motoren, handbakken en hoe belangrijk rijbeleving is. Zelfs fysieke knoppen zouden volgens BMW in de toekomst kunnen terugkeren.

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