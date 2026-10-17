BMW maakt de 7 Serie interessanter met allerlei voordeeltjes

Chauffeursdiensten in het hogere segment hebben een dikbolide nodig, zoals een Mercedes S-klasse, Audi A8 of een BMW 7 Serie. Laatstgenoemde komt nu met een dienst om het vlaggenschip aantrekkelijker te maken.

BMW UK introduceert dit speciale programma dat het leven van chauffeurs vooral makkelijker moet maken. Het gaat hier om een ondersteunend programma voor mensen die beroepsmatig achter het stuur zitten.

Het nieuwe BMW Chauffeur Programme is bedoeld voor onder meer zelfstandige chauffeurs, luxe hotels, VIP-vervoerders en bedrijven die zakelijk personenvervoer aanbieden. Zij kunnen gebruikmaken van het programma in combinatie met de nieuwe BMW 7 Serie en de volledig elektrische BMW i7 . Taxibedrijven vallen buiten de boot. Jammer de bammer.

BMW heeft het pakket ontwikkeld na gesprekken met mensen uit de branche. Het programma combineert verschillende diensten in één aanbod. Een onderdeel is bijvoorbeeld BMW Service Inclusive. Daarmee krijgen deelnemende auto’s vijf jaar onderhoud, zonder kilometerlimiet. Voor chauffeurs die jaarlijks flinke afstanden afleggen, kan dat een aantrekkelijk voordeel zijn. Als je maar genoeg kilometers maakt is zo’n pakket vanzelf voordeliger.

Daarnaast krijgen deelnemers een jaar lang toegang tot BMW Security PRO. Dat systeem biedt onder meer voertuigtracking, realtime monitoring en een functie waarmee de identiteit van de bestuurder kan worden gecontroleerd. Ook is er direct contact mogelijk met een beveiligd controlecentrum.

In het geval van pech

Een defecte auto betekent voor een chauffeur mogelijk gemiste ritten en inkomsten. BMW probeert dat probleem te beperken met speciale mobiliteitsondersteuning. Tijdens bepaalde reparaties onder garantie kunnen deelnemers een vervangende BMW 7 Serie of i7 krijgen. Als dat niet lukt, is er ondersteuning mogelijk bij het regelen van vervangend vervoer. Toch beter dan een leenfiets. Voor de hoogvoltageaccu van de elektrische i7 geldt een garantie van maximaal acht jaar of 100.000 mijl, omgerekend zo’n 161.000 kilometer.

Ook financieel wil BMW het de ondernemers makkelijker maken. In samenwerking met BMW Financial Services en Alphabet komen er financieringsmogelijkheden die aansluiten bij verschillende bedrijfsvormen. Denk aan koop op afbetaling en zakelijke leaseconstructies.

Gratis laadpaal voor de elektrische chauffeur

Er is nog een extraatje voor wie voor de elektrische i7 kiest. Chauffeurs die uiterlijk 31 december 2026 een in aanmerking komende i7 via het programma bestellen, krijgen een gratis Pod-laadpunt voor thuis. De installatie moet daarvoor uiterlijk in maart 2027 zijn afgerond.

Allemaal leuk een aardig, maar dit alles verloopt via BMW-dealers in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is het programma niet van toepassing, helaas. Of en wanneer BMW een vergelijkbare aanpak naar ons land gaat brengen, is niet bekend.

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