Elektrische Audi A4 laat nóg langer op zich wachten

De eerste BMW i3 staat al op Nederlands kenteken en Mercedes heeft een paar maanden geleden de elektrische C-Klasse gelanceerd. Maar waar blijft Audi in vredesnaam…?

Nou, er staat een Audi A4 e-tron op de planning die de BMW i3 van repliek moet dienen, maar het schiet totaal niet op met deze auto. De elektrische A4 stond gepland voor medio 2028, wat al rijkelijk laat is in vergelijking met de concurrentie. En nu is de auto nog eens uitgesteld, tot maart 2029. Dat laat Audi-baas Gernot Döllner weten.

De Audi A4 e-tron moet een van de eerste modellen worden die op het gloednieuwe SSP-platform van Volkswagen komt te staan. De eerste auto op dit platform had eigenlijk dit jaar al uit moeten komen, maar de ontwikkeling gaat nogal moeizaam. Om diezelfde reden loopt ook de elektrische Volkswagen Golf vertraging op.

48V is de schuld

Naar verluidt komt de extra vertraging omdat Volkswagen van gedachten is veranderd over de boordspanning. De ontwikkeling van dit platform was gestart op basis van 12V, maar nu zijn ze toch overgestapt op 48V. Het gevolg: maanden vertraging.

Overigens komt de Audi A4 e-tron niet alleen op een gloednieuw platform te staan, de auto krijgt ook een compleet nieuwe designtaal. Deze zal geïnspireerd zijn op de Audi Concept C. Reken dus op een heel clean en minimalistisch design.

Voor BMW en Mercedes is het gestuntel van Audi in ieder geval goed nieuws. Zij hebben voorlopig het rijk alleen in dit segment. Als je toch per se wilt stekkeren met een D-segment Audi-sedan, moet je genoegen nemen met de A5 plug-in hybride.

Via: Handelsblatt

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