BMW i3 haalt krankzinnige actieradius in duurtest

Heb je wel eens gehoord van Range anxiety? BMW blijkbaar niet. De nieuwe i3 voor de Chinese markt heeft tijdens een langeafstandstest namelijk een afstand afgelegd waar je normaal gesproken zeker een paar keer voor moet laden.

1.213 kilometer op één lading

Om dit nogmaals even te bevestigen, het gaat om de i3 voor de Chinese markt. De BMW i3 50L om precies te zijn. Die L betekent dat die groter is dan de normale versie, want ja, Chinezen willen dit soort auto's altijd groter. Anyway, tijdens een endurance-test kregen ze het voor elkaar om de EV 1.213 kilometer af te laten leggen zonder dat er een stekker bij kwam kijken. Bij aankomst op de eindbestemming stond er nog maar 1 procent acculading op de meter.

Het gemiddelde verbruik kwam uit op maar 8,8 kWh per 100 kilometer. De test bestond trouwens niet over alleen maar lange stukken snelweg. Er werd gereden op snelwegen, provinciale wegen en in steden. Dat maakt deze gigantische afstand nog een stuk indrukwekkender. Echter is er wel een klein dingetje: er is niet helemaal duidelijk hoe hard er is gereden. Zo had Audi onlangs een record neergezet, maar die reden ongekend langzaam.

Als we BMW moeten geloven komt de gereden afstand neer op 118 procent van de officiële actieradius van deze uitvoering. Dat klinkt natuurlijk lekker indrukwekkend, maar er is wel een belangrijk dingetje: dit is een praktijktest en dus geen officiële WLTP-meting. Die 1.213 kilometer moet je dus niet naast de Europese WLTP-cijfers leggen.

Nieuwe techniek

De i3 maakt natuurlijk gebruik van de nieuwe Neue Klasse-techniek en heeft een mega accu van maar liefst 113,4 kWh. Het systeem werkt met een 800-voltarchitectuur en kan tot 400 kW snelladen. Met die cijfers zou je volgens BMW in 10 minuten 400 kilometer actieradius bij moeten kunnen laden. Daarnaast komt de i3 in China niet alleen met achterwielaandrijving, maar ook met vierwielaandrijving. Die krijgt maximaal 345 kW, wat zo'n 469 pk is. Wij moeten het in Nederland voorlopig doen met alleen vierwielaandrijving.

De nieuwe batterijtechnologie wordt ondertussen in China geproduceerd, in een nieuwe fabriek van BMW. Het bedrijf heeft daar ongeveer 1,3 miljard euro in geïnvesteerd. De fabriek is met 240.000 vierkante meter bovendien vijf keer zo groot als BMW's bestaande batterijfabriek in de regio.

De nieuwe i3 laat in ieder geval zien hoeveel er mogelijk is als je een enorme accu combineert met een nogal laag verbruik. Of we in Europa straks ook 1.213 kilometer met een i3 kunnen rijden? Wie weet.

Via: CarNewsChina

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