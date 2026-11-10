BMW i3 pakt wereldrecord bij de ultieme EV-test!

De elektrische BMW’s van de Neue Klasse zijn nu al een hit. De iX3 vermorzelt de competitie en ook de elektrische BMW 3 Serie laat zien wat hij waard is dankzij een gigantische roadtrip van bijna 6.000 kilometer.

De BMW i3 legde de Paneuropeana af. Dit is een route die door Rafael de Mestre is bedacht om de efficiëntie, actieradius en laadsnelheid van EV’s over een lange afstand te testen. Het ritje reikt van het noordelijkste puntje van het Europese vasteland, de Noordkaap in Noorwegen die 2.100 kilometer onder de Noordpool ligt, tot aan Tarifa, het meest oostelijke stukje Spanje aan de Costa de la Luz in de Andaludische provincie Cádiz waar de Middellandse Zee overgaat in de Atlantische Oceaan. De route kun je online vinden mocht je hem zelf willen rijden. De afstand: 5.886,7 kilometer! De rit is dus niet alleen lang, maar kent ook verschillende weersomstandigheden. Vandaar dat het wordt gezien als de ultieme EV-test.

De rit

Tijdens het eerste Scandinavische deel van de rit kreeg de i3 direct te maken met deze ijzige omstandigheden. Hier moest het preconditioneringssysteem van de auto vol aan de bak om het 108,7 kWh grote accupakket op de ideale temperatuur te krijgen vóór aankomst bij de snelladers. Dankzij die opwarming bleef de laadtijd in het hoge noorden opvallend kort, ondanks dat de temperatuur verre van optimaal was.

Dankzij het 800-Volt systeem kan de BMW met 400 kW snelladen. In de praktijk bleek dat laadsessies van zo'n 10 tot 15 minuten al genoeg bereik bijladen (tot ruim 400 kilometer) om het volgende deel van de etappe af te leggen. Bij 1 graden Celsius aan de start reed de i3 zelfs 744 kilometer aan een stuk.

















Waar eerdere recordpogingen op dit traject vaak non-stop in shifts werden gereden, voerde deze marathon langs reguliere snelwegen, wisselende weersomstandigheden en openbare laadnetwerken. BMW kreeg de elektrische i3 op 2 oktober aan de finishlijn waardoor het acht dagen over de trip heeft gedaan.

Het record

Wat de expeditie het meest in het oog doet springen, is de totale tijd die de BMW i3 gedurende de 5.886 kilometer lange trip stilstond om te laden: slechts 2 uur en 46 minuten in totaal. Dat is nog nooit vertoond en dus een record. Het moet wel gezegd worden: het huidige record stamt uit 2017 en was met een Tesla Model S gereden. Die moest 7 uur opladen om aan de Spaanse finish te komen.

Het laat wel zien waar de EV-techniek vandaag de dag staat. Over zijn hele roadtrip had de BMW i3 aan één minuut laden genoeg om 35 kilometer te kunnen rijden. Dat is in welke context dan ook gewoon top. En het leverde ook nog eens prachtige plaatjes op.

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