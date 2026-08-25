Nieuwe BMW i3 Touring gespot, maar hij mist een belangrijk ding

BMW heeft de afgelopen jaren voor een groot deel de focus gehad op de popualaire SUV's, maar gelukkig zijn er in München nog genoeg mensen die geloven in het ouderwetse concept van een stationwagon. De elektrische i3 Touring komt eraan en wordt momenteel stevig getest op en rond de Nürburgring. De auto zit nog deels onder de camouflage, maar we kunnen al aardig zien wat BMW van de elektrische 3 Serie Touring gaat maken.

Gewoon een lage EV met een grote kofferbak

De i3 Touring wordt de tweede elektrische stationwagon van BMW na de grotere i5 Touring. Dit is het volgende hoofstuk in BMW's Neue Klasse-verhaal na de iX3, i3 sedan en (i)X5. De voorzijde lijkt vrijwel rechtstreeks van de i3 sedan te komen, waardoor BMW vooral achter de B-stijl aan het werk is geweest. En dat is natuurlijk precies waar je bij een Touring naar kijkt.

De achterkant wordt natuurlijk langer, hoger en vooral praktischer. De i3 sedan heeft 420 liter bagageruimte en de Touring zal daar natuurlijk overheen gaan. De 31-liter frunk lijkt ook gewoon behouden te blijven. Technisch zal de Touring grotendeels hetzelfde zijn als de i3 Sedan, al zal hij door zijn extra plaatwerk en grotere laadruimte vast een beetje in gewicht aankomen. Grote kans dus dat hij daardoor ook nét wat minder ver op één acculading zal komen.

Maar ach, een stationwagon koop je natuurlijk niet om iedere ochtend de actieradiuswedstrijd te winnen. Je koopt hem zodat je niet hoeft te kiezen tussen een kinderwagen, koffers en de boodschappentas.

BMW sloopt waarschijnlijk nog een handig dingetje

Aan de achterzijde zit ook een nogal interessante onderdeel. De i3 Touring lijkt namelijk de afzonderlijk te openen achterruit van BMW niet te krijgen. Dat is best jammer, want juist dat kleine detail was typisch iets waarvan je pas echt wist hoe handig het was nadat je het gebruikte.

BMW heeft die functie bij de 5 Serie Touring ook al laten vallen en de nieuwe X5 verloor eerder ook al zijn kenmerkende split tailgate. Blijkbaar staat de afzonderlijk te openen achterruit inmiddels op dezelfde lijst als de koptelefoonaansluiting en de fysieke knop voor alles. De achterwisser van de i3 Touring lijkt trouwens een veel simpelere basis te krijgen, wat deze verdenking eigenlijk alleen maar groter maakt. Jammer hoor.

En straks komt er waarschijnlijk weer gewoon een benzinemotor

De i3 Touring is niet alleen belangrijk als nieuwe elektrische BMW. De auto is natuurlijk ook een soort camouflagepak voor wat er daarna komt. BMW werkt namelijk ook nog aan een nieuwe 3 Serie Touring met verbrandingsmotor, die volgens alle informatie opnieuw verkrijgbaar moet worden met benzine, diesel en plug-in hybride krachtbron. De elektrische i3 en de toekomstige G51 moeten qua uiterlijk ook nog behoorlijk dicht bij elkaar blijven.

Dat is best interessant, want BMW kiest daarmee voor een strategie waarbij een elektrische 3 Serie er niet uit hoeft te zien als een compleet ander model. De nieuwe 3 Serie Touring met plofmotor wordt waarschijnlijk niet meteen naast de i3 Touring gelanceerd, maar zal wat later volgen.

Voor nu is het in ieder geval goed nieuws dat BMW blijkbaar nog steeds gelooft in de oude vertrouwde stationwagon. Een lagere auto, fatsoenlijke bagageruimte en geen enorme neus van een SUV. Ontwikkeling hoeft ook helemaal niet lastig te zijn.

Video: CarSpyMedia

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