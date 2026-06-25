BMW i4-rijders krijgen ‘’vervang batterij’’-melding: dit is er aan de hand

De nachtmerrie voor iedere EV-rijder is het noodgedwongen moeten vervangen van de krachtbron of batterijpakket. Het is nogal een dure aangelegenheid. Je kunt je voorstellen dat een aantal BMW-rijders daarom schrokken toen ze de volgende boodschap lazen: ’Vervang batterij. Je kunt blijven rijden. Laat het probleem nakijken bij uw service partner.’’

De foutmelding kwam voor bij best wel wat elektrische BMW i4’s. Op een i4-forum en op Reddit delen verschillende eigenaren van de elektrische 4 Serie elkaar te vinden met dezelfde boodschap. Ook jonge i4’s blijven niet gespaard. Een Amerikaanse i4 M60-rijder klaagde dat zijn kersverse auto van amper twee weken oud de melding al gaf.

Wat is er echt aan de hand?

Ook Nederlandse BMW’s krijgen het berichtje op het infotainment of via de BMW-app. Het zou gaan om ongeveer 1.800 EV’s. Gelukkig blijkt de soep niet zo heet gegeten te worden als ze wordt opgediend. In een reactie aan Autoblog.nl laat de importeur weten dat het om een softwarefout gaat en dat er technisch gezien absoluut niets mis is met de auto's. Bovendien ging de waarschuwing niet over het grote accupakket waarmee de i4 zijn actieradius behaalt, maar over de reguliere 12V-accu die de boordelektronica aanstuurt.

De reactie van BMW Nederland: "Het klopt dat er abusievelijk een melding naar zo’n 1.800 Nederlandse BMW i4-modellen is gestuurd. De melding betrof niet de hoogvoltbatterij, maar de 12V-accu. We kennen nog niet alle inhoudelijke details, maar het was een valse melding."

Om de onrust onder rijders snel de kop in te drukken, heeft BMW inmiddels een bericht naar de getroffen auto’s gestuurd. Wie zijn i4 weer voor de eerste keer start, krijgt nu het volgende bericht: ''Onjuist melding accuvervanging. U heeft een melding ontvangen voor uw BMW i4 voor vervanging van de accu. Deze melding is helaas niet correct. Een bezoek aan of contact met uw geprefereerde BMW service partner is daarom niet nodig. De melding zal zo spoedig mogelijk worden verwijderd uit uw berichtencentrum. Dank voor uw begrip en excuses voor het ongemak.'' Eind goed, al goed dus.