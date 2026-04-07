BMW i7 facelift krijgt nieuwe batterij dankzij bekende naam

Ook al betreft de vernieuwing van de BMW 7 Serie (G70) 'slechts een facelift' c.q. LCI, het weerhoudt het merk er niet van om de veranderingen vrij fors te maken. Zo wil BMW hun gehele accupakket opvolgen met een nieuwe generatie die efficiënter is en sneller kan opladen. Speciaal daarvoor slaat BMW de handen ineen met een bekende partij.

Wie had dat zo vroeg als vijftien jaar geleden gedacht: als je accu's voor EV's wil hebben, moet je in Kroatië zijn. Het is namelijk erg snel gegaan voor de bekendste autonaam die daar zit: Rimac. Oprichter Mate Rimac begon als één van de zo veel supercar-startups, maar groeide uit tot een wereldfenomeen. Deels vanwege de eigen producten, maar ook omdat zijn eigen producten een perfect beeld weergaven van waar zijn EV-technologie toe in staat is. Dat leidde tot vele OEM's die de handen ineen sloegen voor Rimac's technologie, tot en met de overname van Bugatti samen met Porsche. Als nog relatief jong bedrijf ineens jezelf een topman boven Bugatti mogen noemen, dat is natuurlijk de droom.

BMW en Rimac

De volgende OEM die oren heeft naar batterijen van Rimac is dus BMW. Een grappig gevalletje 'de cirkel is rond', want de auto die Rimac min of meer heeft gesticht is een BMW. Mate Rimac gebruikte een BMW 3 Serie E30 voor amateurraces. Op zijn 19de vond de motor van de E30 zijn Waterloo en begon het idee om er niet een nieuwe motor in te stoppen, maar om hem om te batterijen (pun not intended) naar elektrisch. Dit is de auto waarmee Rimac vallen en opstaan heeft geleerd: initieel was het helemaal niks, maar dankzij het opstellen van een team ingenieurs om de technologie steeds meer te verbeteren, werden alle componenten steeds beter. De 600 pk sterke e-M3 werd de snelste elektrische auto die goedgekeurd was door de FIA. Dat smaakte naar meer en binnen een paar jaar was de Concept One klaar. De rest is geschiedenis.

Nieuwe BMW i7 krijgt Rimac-accu

Dat even allemaal ter context. BMW gaat dus ook met Rimac-spullen aan de haal. De aankomende i7 die zeer binnenkort onthuld wordt, krijgt nieuwe generatie accu's die BMW 'eDrive Gen6' noemt. Voor de i7 kan het merk alles uit de kast halen, dus krijgt de toplimousine een uit 4.695 cellen bestaand accupakket. Volgens BMW is de energiedichtheid van die cellen toegenomen met 20 procent. Nog zonder specifieke getallen te noemen belooft BMW een grotere actieradius en snellere laadtijden. Ter context: de BMW i7 komt als eDrive60 volgens het merk 624 km ver en laadt van 10 naar 80 procent in 35 minuten. Die getallen opkrikken kan dus voor cijfers zorgen waarmee de i7 veel meer potentie biedt, want auto's als een Lucid Air of Tesla Model S zitten daar wel nog een eind boven.

Rimac is dan geen slechte partij om erbij te halen, want tussen de Kroaten en BMW wordt de i7 een potente speler. Aldus de twee zelf. Rimac gaat zich storten op het ontwerpen en bouwen van de accu's in Kroatië, die vervolgens naar de BMW-fabriek in Dingolfing worden gebracht om in de i7 geïnstalleerd te worden. Dit is momenteel de enige plek waar BMW de i7 bouwt.