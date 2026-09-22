Dit klassieke BMW-kleurtje staat de BMW i7 lekker

Even een stukje keiharde opinie: de BMW 7 Serie (G70) van voor de LCI was een miskleun van jewelste. De elegante, ranke 7 Serie die het ooit was is jaren daarvoor vertrokken. De LCI trekt dit ietwat recht: op bepaalde fronten is hij minder lelijk geworden. Maar echt prachtig? Dat valt te bezien. Wel helpt het om voor goede aankleding te zorgen als we de Roemeense tak van BMW mogen geloven. Daar hebben ze wellicht geen ongelijk in.

BMW zit middenin de overgang naar de Neue Klasse en dat maakt de 7 Serie een beetje een moeilijk model. De LCI van de G70 voegt namelijk een hoop Neue Klasse-zaken toe, maar het is nog geen volledig nieuwe Neue Klasse-versie. Toch moet de 7 Serie op deze manier zich weer thuis voelen in het gamma en natuurlijk her en der ook een beetje aanvoeren qua technologie. De meest luxueuze auto moet ook wel een beetje koploper zijn.

Kleur bekennen op de BMW i7

In Roemenië heeft BMW een exemplaar van de BMW i7 zo uitgevoerd dat we het stiekem best een fraaie auto vinden. Grotendeels vanwege de lakkleur. BMW heeft de i7 uitgevoerd in Maldives Blue II. Er zijn veel van dit soort helderblauwe lakkleuren en ook wel een paar die al een tijdje mee gaan, maar Maldives is zo'n kleur die je snel associeert met maar één auto.

En dat is toch een mooie auto voor een haakje anno 2026, want we hebben het dan over de eerste BMW Z4 (E85). Maldives Blue was één van de lakkleuren waarin je de E85 standaard kon bestellen. Het gevoel van open rijden in een zonnige eiland-achtige omgeving roept gelijk een goed gevoel op en zo'n helderblauwe tint doet dat.

Maldives Blue II

Inmiddels heet de kleur dus Maldives Blue II en is deze in de Individual-catalogus van vrijwel elke BMW aan te vinken. De tweede versie van deze kleur is ietsje anders dan de kleur van de Z4, maar de essentie blijft. De i7 kan het best hebben. Het is tevens verfrissend om eens iets anders te zien dan de two-tone wat iets lijkt voor elke 7 Serie dezer dagen. Eén kleur is prima.

De kleur wordt bijgestaan door één van de nieuwe velgdesigns van de BMW 7 Serie na de LCI, de 22 inch 'Aerodynamic' velgen luisterend naar code Style 1099. Ja, BMW heeft inmiddels de Style 1000 gepasseerd. Afijn, er wordt als je het ons vraagt zo echt een fraaie limousine neergezet die tot op zekere hoogte precies het statement maakt wat je wil met zo'n forse BMW.

Neue Klasse-interieur

Binnenin de nieuwe BMW 7 Serie vindt je wel duidelijk hints naar de Neue Klasse. Het parallellogramvormige scherm, bijvoorbeeld, of de Panoramic Vision-layout onderaan de voorruit. En ja, het enige designdetail wat nog een beetje tijd nodig heeft, het vierarmige stuur. De gekozen kleur van de bekleding past wel weer perfect bij Maldives Blue: Merinoleder in Rauchweiß op de stoelen en het stuur. Lekker fris, lekker in your face, het past wel.

i7 60

De gekozen auto om Maldives Blue II op te lakken is overigens de middelste uit de line-up voor de BMW 7 Serie LCI. Het betreft een i7 60 xDrive die goed is voor 544 pk en een sprint naar 100 in 4,8 seconden. De 112 kWh-accu is goed voor maximaal 727 kilometer rijbereik. Ja, hij is duurder dan de 455 pk sterke i7 50 (128.000 tegen 152.000 euro), maar weer een stuk goedkoper dan de bijna twee ton kostende i7 M70 met 680 pk. Je kan hem dus echt mooi maken. Doe dat vooral. (via BMW PressClub Romania)

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