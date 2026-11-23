De vernieuwde BMW i7 M70 is misschien de eerste M Performance waarbij je liever achterin zit dan zelf rijdt. Niet omdat hij langzaam is. Twee elektromotoren leveren namelijk samen 680 pk en 1.015 Nm. Daarmee sprint deze enorme limousine in 3,8 seconden naar 100 km/u en haalt hij begrensd 250 km/u. Maar het echte talent van de i7 is rust. Luchtvering, achterwielbesturing en actieve rolstabilisatie houden de koets vlak, terwijl slecht asfalt vrijwel verdwijnt.



Ook uiterlijk is de 7 Serie vernieuwd. De achterlichten sluiten aan bij BMW’s Neue Klasse-design en onder andere zijn de de gesplitste koplampen smaller. Binnenin gaat BMW volledig los. Automatische deuren, magnetische telefoonladers, Panoramic iDrive en een enorme hoeveelheid luxe maken het dagelijks leven bijna belachelijk comfortabel. Achterin klapt een 32-inch Theatre Screen uit het plafond. Technisch indrukwekkend, maar het blokkeert vrijwel al het zicht en kan passagiers juist wagenziek maken.



Hoe scoort de vernieuwde BMW 7 Serie? Check de rijtest video met Wouter!

