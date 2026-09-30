Dit is het bizarre bedrag dat BMW in de 3 Serie stopt

BMW heeft de nieuwe 3 Serie nog maar net onthuld of er blijkt al een rekening van ongeveer twee miljard euro aan vast te zitten. Geen typefout en ook geen optiepakket met carbon bekerhouders: BMW investeert echt serieus geld om de nieuwe 3 Serie in Duitsland te kunnen bouwen. En ja, de elektrische i3 speelt daar een behoorlijk belangrijke rol in.

Twee miljard graag

BMW steekt in totaal ongeveer twee miljard euro in de productie en batterijproductie rondom de nieuwe 3 Serie. Ongeveer de helft gaat naar de fabrieken in München en Dingolfing, terwijl er nog eens één miljard euro naar de nieuwe batterijfabriek in Irlbach-Straßkirchen gaat.

Dat zijn best wat munten voor een auto die straks gewoon bij de dealer tussen de andere 3 Series moet staan. Al is het natuurlijk niet zomaar een modelletje. Sinds 1975 heeft BMW ongeveer 18 miljoen 3 Series gebouwd, waarvan zo'n 15 miljoen in Duitsland. De 3 Serie is dus eigenlijk een soort Duitse melkkoe op wielen. Wel een goed sturende melkkoe, dat wel.

De i3 krijgt een nieuwe thuis

Een flink deel van de investering heeft natuurlijk te maken met de stekker variant. De nieuwe BMW i3 wordt gebouwd in München, waar de fabriek keihard gemoderniseerd is en vanaf volgend jaar volledig gericht is op elektrische Neue Klasse-modellen. De Gen6-accu's die nodig zijn komen uit de nieuwe fabriek in Irlbach-Straßkirchen.

Made in Germany, maar dan duur

BMW maakt hiermee wel behoorlijk duidelijk dat de nieuwe 3 Serie een belangrijk model is voor de toekomst van het merk en voor de Duitse productie. Jaarlijks rollen er meer dan een miljoen BMW's uit Duitse fabrieken en ongeveer 55 procent van de werknemers van de BMW Group werkt in Duitsland.

En BMW is trouwens nog lang niet klaar. Tegen het einde van 2027 moeten ongeveer 40 nieuwe of vernieuwde modellen met Neue-Klasse-technologie op de weg staan.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover