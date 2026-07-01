BMW gaat de strijd aan met de Belastingdienst

Volgens BMW is de belasting er alleen maar om extra geld binnen te halen. Joh...

Voor dit verhaal reizen we af naar de andere kant van de globe, naar Australië deze keer. Daar verkoopt BMW ook auto's en iets zit ze daarbij dwars. Een bepaalde belasting, de zogeheten Luxury Car Tax. Een belasting die volgens BMW al jaren geen enkel doel meer dient, maar nog altijd vrolijk wordt geïnd.

Hoe die belasting werkt? Vrij simpel. Koop je in Australië een auto die duurder is dan ongeveer 80.800 Australische dollar, dan betaal je 33 procent extra belasting over het bedrag bóven die grens. Voor zuinigere auto's ligt de grens iets hoger, op ongeveer 91.700 Australische dollar. Volgens BMW is dat systeem compleet achterhaald. En daar hebben ze wat ons betreft helemaal gelijk in

De belasting werd ooit ingevoerd om de Australische auto-industrie te beschermen tegen dure importauto's. Alleen is er het een en ander anders geworden gedurende de laatste jaren. Australië bouwt al jaren vrijwel geen personenauto's meer. Holden is verdwenen, Ford produceert er al lang niets meer en ook de andere fabrikanten zijn vertrokken. Maar de belasting bestaat nog steeds...

Daardoor vallen tegenwoordig steeds meer auto's onder de regeling. Niet eens omdat ze extreem luxe zijn, maar simpelweg omdat auto's de afgelopen jaren flink duurder zijn geworden. Een goed aangeklede BMW, Mercedes of Audi zit daardoor al snel boven de grens. BMW vindt daarom dat de overheid de belasting moet schrappen. Niet alleen omdat auto's er goedkoper van worden, maar ook omdat de oorspronkelijke reden om hem in te voeren inmiddels is verdwenen.

Of dat gaat gebeuren, is een tweede. Belastingen hebben de vervelende eigenschap dat ze vaak veel langer blijven bestaan dan de reden waarom ze ooit zijn bedacht. En gratis geld, welke overheid zegt daar nou nee tegen.

Precies

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