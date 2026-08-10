516 km range, maar is de BMW iX1 zijn geld waard? #test

De BMW iX1 krijgt misschien minder aandacht dan de nieuwe iX3 en iX5, maar ondertussen is dit wél de elektrische BMW die Nederlanders massaal kopen. In de eerste helft van 2026 werden er 1.306 geregistreerd: meer dan van alle andere elektrische BMW-modellen bij elkaar. Tijd om uit te zoeken waarom.



We rijden met de voorwielaangedreven versie met 204 pk en 247 Nm. Met 8,6 seconden naar 100 km/u is hij niet bloedsnel, maar langzaam voelt hij ook nergens. De iX1 is stil, comfortabel en stuurt netjes. Geen auto die je ’s nachts wakker houdt van verlangen, wel eentje waarin je zonder gedoe iedere dag stapt.



Binnenin is het herkenbaar BMW. Twee schermen, de nieuwste versie van iDrive en gelukkig nog een paar fysieke knoppen. Ook praktisch zit het goed: 490 liter bagageruimte, voldoende plek achterin en een draadloze lader waarop je telefoon blijft staan. Een frunk ontbreekt.



De accu meet 64,7 kWh en levert maximaal 516 kilometer WLTP-bereik op. In gunstige omstandigheden lijkt ongeveer 400 kilometer in de praktijk haalbaar. Snelladen gaat met maximaal 130 kW; van 10 naar 80 procent duurt 29 minuten. Dat is bruikbaar, maar naast de 800V-modellen van BMW voelt deze techniek niet meer als de nieuwste generatie.



Met een vanafprijs van 46.405 euro is de iX1 niet goedkoop. Toch snap je na een paar dagen precies waarom hij verkoopt: compact genoeg voor Nederland, ruim genoeg voor een gezin en premium genoeg om als echte BMW te voelen. Niet spannend, wel makkelijk om mee te leven.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover