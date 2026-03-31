BMW iX3 40 is de nieuwe Neue Klasse-instapper!

BMW bouwt lekker door aan de Neue Klasse-generatie. We kregen twee weken geleden nog de nieuwe 3 Serie te zien die als elektrische i3 maar liefst 900 kilometers aan actieradius heeft. De volgende stap zet BMW vandaag met de BMW iX3 40, de tweede iX3-uitvoering.

De nieuwe versie komt onder de bestaande iX3 50 en is daarmee nu dus de instapversie. Je levert ten opzichte van de 50 wel een boel prestaties in, maar er is ook goed nieuws voor degenen die op een goedkopere versie hebben gewacht.

Specificaties

De BMW iX3 40 krijgt van BMW maar liefst 320 pk en 500 Nm mee. Een downgrade ten opzichte van de 469 pk sterke 50, maar 320 pk moet alsnog voldoende zijn, toch? Hij doet een seconde langer over de sprint naar de 100: 5,9 seconden in plaats van 4,9. Ook het batterijpakket is wat anders. Bij de 40 krijg je een 82,6-kWh groot batterijpakket dat zorgt voor een range van 635 kilometer. Wederom, een tikkeltje minder indrukwekkend dan de 50 die 805 kilometer haalt, maar nog altijd acceptabel.

Dan nog wat voordelen. De BMW iX3 40 krijgt bijvoorbeeld ook gewoon de 800-volt architectuur. Daarmee gaat opladen met maximaal 300 kW voor een 10-naar-80-procent-laadtijd van maar 21 minuten. Of 300 kilometer erbij per 10 minuten. Hang je de Bimmer aan de thuislader? Dan kun je optioneel met 22 kW AC-laden. Het duurt dan 4 uur en 15 minuten om de batterij van 0 naar 100 procent op te laden.

Alle soft- en hardware!

Daar houdt het goede nieuw nog niet op. BMW heeft namelijk het standaard ex- én interieurontwerp van de iX3 50 overgedragen naar de 40. Je krijgt in de instapper dus net zo goed Amazons Alexa als stemassistent, het Heart of Joy’-besturingscomputer met BMW Dynamic Performance Control-software en het BMW Panoramic iDrive met het nieuwe BMW Operating System.

Het allerbelangrijkste laat echter nog op zich wachten. BMW maakt vandaag nog geen prijzen bekend van de BMW iX3 40. Zijn grote broer begint bij 70.591,10 euro. Hoeveel zou BMW daarvan af kunnen schaven? BMW Nederland-baas Anne Brons vertelde bij BNR De Autoshow dat de instapper 8.000 euro goedkoper zou worden dan de iX3 50. Als dit klopt, gaat de 40 straks 62.591,10 euro kosten. Het antwoord zien we binnenkort in de configurator. De nieuwe uitvoering zal vanaf de zomer van 2026 in Europa beschikbaar zijn. De beschikbaarheid wordt stapsgewijs uitgebreid, te beginnen in Duitsland.