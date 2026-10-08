BMW iX3 heeft nieuwe (voorlopige) topversie met 612 pk!

De vers onthulde iX4 heeft een nieuwe topversie met 612 pk: de iX4 M60 xDrive. Maar hoe zit het met de iX3? Niet getreurd, die is BMW zeker niet vergeten. Tegelijk met de iX4 lanceren ze ook de iX3 M60 xDrive.

We wisten al een tijdje dat er een iX3 M60 aan zat te komen, maar nu is het dan zover. Deze versie krijgt maar liefst 612 pk. Nog niet zo heel lang geleden had je zo’n vermogen niet eens in een volwaardig M-model, maar nu krijg je dus dik 600 pk in een M Performance model. Tijden veranderen. Het koppel is ook niet misselijk: 875 Nm. Daarmee sprint deze iX3 in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u. Dat is net zo snel als een M3 Competition. Al heeft die wel 100 pk en 200 Nm minder, dus zo indrukwekkend is het nou ook weer niet.

Geen compromis

Bij dit soort snelle topversies lever je altijd in qua range, maar bij de iX3 houd je nog genoeg over. De 108,7 kWh accu levert 754 kilometer range. Dat is meer dan menig Long Range-variant. Je hoeft bij de iX3 dus niet te kiezen tussen veel vermogen of een grote range: het kan gewoon allebei!















Bij een auto met 612 pk hoort natuurlijk wel een fatsoenlijk onderstel. De iX3 M60 heeft daarom standaard het M Sport-onderstel, met adaptieve dempers. Dit is niet uniek voor de M60, maar wel standaard. Bovendien heeft de M60 twee extra rijmodi, voor als je de 612 pk echt de sporen wil geven: M Sport en M Sport Plus. Verder heeft iX3 M60 standaard een elektronisch M Sport-sperdifferentieel.

Gele koplampen

Qua uiterlijk is de M60 xDrive niet enorm onderscheidend. De bumpers kennen we gewoon van het M Sport-pakket. Toch kun je de M60 makkelijk herkennen, ook in het donker. Of beter gezegd: vooral in het donker. Deze variant heeft namelijk gele verlichting in de koplampen. Ook de verlichte balk tussen de nieren en de koplampen is specifiek voor de M60.

Het prijskaartje van de BMW iX3 M60 xDrive is nog niet bekend. Dat kan ook nog even duren, want deze auto wordt pas in januari leverbaar. Overigens staat er nog een interessant zinnetje in het persbericht: dat de iX3 M60 de meest krachtige variant is “tot nu toe”. Dat betekent dat er waarschijnlijk ook nog een heuse iX3 M in de pijplijn zit.

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