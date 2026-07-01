BMW iX3 vs. iX5: hoeveel meerwaarde heeft de iX5?

De BMW iX3 is werkelijk niet aan te slepen. En dat is op zich ook niet gek. Voor een bedrag vanaf 63 mille heb je een auto die state-of-the-art is, met veel ruimte en indrukwekkende specs. De vraag is dus: wat heeft de kersverse iX5 nog voor toegevoegde waarde? Daar gaan we in dit artikel achter komen.

Verschillende platforms, dezelfde looks

Een belangrijk verschil is dat de iX3 alleen maar elektrisch is, terwijl de X5 met allerlei verschillende aandrijflijnen te krijgen is. Dit betekent ook dat de auto’s op verschillende platforms staan. De iX5 staat NIET op het Neue Klasse-platform, maar op een doorontwikkeling van het oude CLAR-platform.

Ook al hebben de auto’s een verschillende basis, daar is van de buitenkant heel weinig van te zien. De iX5 ziet eruit als een grotere versie iX3, niets meer en niets minder. We zien dezelfde neus met de smalle nieren, dezelfde robuuste wielkasten en grotendeels dezelfde raampartij. Natuurlijk zijn er wel verschillen: de X in de koplampen van de X5 bijvoorbeeld (al kun je die ook weer aanpassen), de achterlichten en de deurgrepen.

De iX5 is groter, maar hoeveel groter?

Waarom je een iX5 in plaats van een iX3 zou kopen? Omdat ‘ie groter is, duh. Toch zal de iX3 voor veel mensen al groot genoeg zijn. Wat heet: de iX3 is groter dan de eerste generatie X5. Die was 4,667 meter lang en 1,872 meter breed, de nieuwe iX3 is 4,782 meter lang en 1,895 meter breed. We bedoelen maar… Toch kan het altijd weer groter: de iX5 is 4,994 meter lang en precies 2 meter breed.

Dit vertaalt zich uiteraard naar meer bagageruimte. De kofferbak van de iX3 kun je tot 520 liter volstouwen met de banken omhoog, die van de iX5 tot 650 liter. Als je de boel plat gooit, wordt dat respectievelijk 1.750 en 1.850 liter. Procentueel niet eens zo’n enorm verschil. Wel is er een significant verschil in trekkracht: de iX3 mag 2.000 kg trekken, de iX5 2.700 kg. Het trekgewicht is van oudsher al een reden geweest om een X5 te kopen en dat is bij deze generatie dus niet anders. Zelfs niet bij de elektrische versie, al mogen de versies met verbrandingsmotor nog meer trekken (tot 3.300 kg).

Actieradius: groter, grootst

We hebben het over EV’s, dus de actieradius is ook niet onbelangrijk. De iX3 behoort al tot de elektrische auto’s met de grootste range. Deze auto haalt namelijk 805 kilometer in de WLTP. Wat kan de iX5 daar tegenover zetten met zijn gigantische 141 kWh accu? Nou, 845 kilometer. Imposant, maar in vergelijking met de iX3 is het maar 5% extra. Dus daar hoef je de iX5 eigenlijk niet voor te kopen. Wel kan de iX5 nog een stukje sneller laden. Beide auto’s hebben 800V, maar de iX5 kan 460 kW laden in plaats van 400 kW.

Los van de basic cijfers heeft de iX5 natuurlijk meer te bieden op het gebied van comfort en luxe. In de iX5 krijg je mooiere materialen, een panoramadak dat open kan (in tegenstelling tot dat in de iX3) en een optioneel passagiersscherm. Qua lay-out en opzet is het interieur verder grotendeels hetzelfde.

Het prijskaartje

Dan is er nog één belangrijk cijfer: de prijs. De iX3 50 xDrive is er vanaf € 70.979, de iX5 60 xDrive kost minimaal € 105.673. Een meerprijs van 35 mille dus. Of dat het waard is mogen jullie bepalen. Al is het eigenlijk niet zo relevant, want het zijn gewoon auto’s in verschillende segmenten, met verschillende doelgroepen. Toch wilden we de twee modellen even naast elkaar zetten, omdat de iX3 op dit moment gewoon de maatstaf is als het om elektrische SUV’s gaat.

Inmiddels duizelt je het waarschijnlijk van alle cijfers, hebben we ze hieronder nog even overzichtelijk op een rij gezet. Geen dank!

BMW iX3 50 xDrive BMW iX5 60 xDrive Lengte 4.782 mm 4.994 mm Breedte 1.895 mm 2.000 mm Hoogte 1.635 mm 1.748 mm Wielbasis 2.897 mm 3.035 mm Gewicht 2.360 kg 2.900 kg Bagageruimte 520 – 1.750 liter 650 – 1.850 liter Trekgewicht (geremd) 2.000 kg 2.700 kg Vermogen 469 pk 578 pk Accucapaciteit 108.7 kWh 141 kWh Actieradius 805 km 845 km Snellaadvermogen 400 kW 460 kW Prijs € 70.979 € 105.673

Welke van de twee je kiest is waarschijnlijk sterk afhankelijk van je budget, maar we gooien er toch even een polletje in: welke vind je beter gelukt? De iX3 of de iX3?

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