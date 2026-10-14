BMW iX4 configureren: vinkjes zetten doet weer pijn

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De nieuwe BMW iX4 staat in de configurator en dat betekent natuurlijk dat het tijd is om deze eens lekker samen te stellen. Ik kruip weer even in de rol van rijke autoliefhebber en ga kijken wat er gebeurt als ik elke optie aankruis.

De netto catalogusprijs van onze BMW iX4 50 xDrive bedraagt 62.720 euries. Je wilt natuurlijk geen saaie kleur en ook geen saaie velgen. Ik kies voor Ocean Wave Blue voor 1.025 euro en een lekkere set 22-inch M Y-spaak-velgen voor 3.950 euro. Je moet jezelf natuurlijk niet tekort doen.

Binnenin gaan we voor BMW Individual Merino in zwart. Dat kost je 1.495 euro. Het M sportstuur is net als BMW Panoramic Vision en Driving Assistant Plus standaard, dus daar hoeven we de vinkjes niet voor te gebruiken.

Het Innovation Pack kost 1.995 euro en geeft onder andere de 3D Head-Up Display, automatische 3-zone airconditioning en Harman Kardon-audio. Daarnaast nemen we Driving Assistant Professional met Highway Assistant voor 995 euro en Parking Assistant Professional voor 890 euro.

Tot zover nog niet eens zo heel gek.









Daar gaan we

Een beetje privacy kan natuurlijk geen kwaad, dus gaan we voor optie 420: getint glas. Kosten: 495 euro. De voorstoelen zijn al verwarmd, maar achterin mogen de passagiers ook best warme billen hebben. Kosten: 445 euro. Een verwarmd stuur komt op 345 euro en BMW Digital Premium kost ook 345 euro.

Stel je voor je moet ooit een aanhanger meenemen. Dan heb je uiteraard wel een trekhaak nodig. De elektrisch wegklapbare trekhaak kost je 1.225 euro. Om ervoor te zorgen dat je zonder al te veel te stuiteren door de straten kan flaneren nemen we ook het M Adaptieve onderstel van 995 euro.

Maar het echte geld verbranden begint bij de accessoires.

BMW rekent namelijk 2.160 euro voor een Wallbox Professional en vervolgens heb ik nog een hele lading aan laadaccessoires geselecteerd. Daar komen nog allweather-vloermatten van 170 euro, een fietsendrager van 795 euro en een dakkoffer van 1.040 euro bovenop.

En omdat een dakkoffer op een auto met kleine wielen natuurlijk niet om aan te zien is selecteer ik ook maar een 21-inch winterwielset. Kosten: 5.035,30 euro.







Ruim een ton

Goed, alles bij elkaar komen de geselecteerde opties uit op een bedrag van 13.995,85 euro. De BMW-accessoires doen daar nog eens 8.701,03 euro bij. Daar komt vervolgens nog 3.023,33 euro aan overige zooi bij.

Dan volgen de minder leuke regels op de factuur. 18.572,44 euro btw, 687 euro BPM, 1.270 euro rijklaarmaakkosten, 77,50 euro recyclingbijdrage en 63,10 euro registratiekosten.

Het eindresultaat?

109.110,30 euro.

Voor dat bedrag krijg je dus een full option iX4 met onder meer Merino-leer, 22-inch wielen, Panoramic Vision, uitgebreide rijassistentie, M Adaptief onderstel, trekhaak, zooi om te laden en genoeg spullen om op wintersport te gaan.

Nou dat was toch weer leuk! Wil jij ook je iX4 samenstellen? Dan kan je dat hier doen.

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