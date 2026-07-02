Waarom dit de slechtst verkochte nieuwe X5-versie gaat worden

BMW heeft slim bij het grootste automerk ter wereld afgekeken en geleerd: je kunt op meerdere paarden wedden bij één model. Dit doet het Beierse merk met de aandrijflijnen van nieuwe X5 . Er is natuurlijk een benzine-uitvoering en een PHEV, maar ook een diesel en een EV. Als kers op de taart brengt BMW de bijzonderste versie op de markt: de BMW iX5 Hydrogen, de eerste BMW-productieauto op waterstof.

Gisteren deelde BMW de eerste officiële productieversie, detailbeelden en uitgebreide data van de waterstof-SUV. Ik zal hier de highlights met je delen zodat je na het lezen van dit artikel alles weet wat je moet weten over de BMW iX5 Hydrogen.











De techniek

Zoals de modelnaam al weggeeft, is de waterstofauto van BMW een EV met waterstoftank (fuel cell). De waterstof wordt omgezet in stroom dat weer voor de aandrijving zorgt. Deze SUV gaat dus al rijdend aanvoelen als een elektrische auto, maar dan zonder de laadtijden. De auto maakt gebruik van een nieuwe waterstoftank die samen met Toyota is ontwikkeld. Dit systeem is een kwart kleiner, maar toch efficiënter en sterker.

En daar houdt het niet op. Waar waterstofauto's voorheen altijd kampten met grote ronde tanks in de bagageruimte of op de achterbank, introduceert BMW nu de BMW Hydrogen Flat Storage. Dit is een plat metalen frame waarin zeven parallel geschakelde koolstofvezel hogedruktanks (700 bar) liggen. Het systeem sluit aan op de ruimte waar in de normale elektrische iX5 de accucellen liggen. Je kunt hierdoor minstens zeven kilo waterstof meenemen. Wil je zoveel tanken, dan ben je binnen 5 minuten weer klaar.

Ook de waterstof-X5 maakt gebruik van de centrale supercomputer genaamd de Heart of Joy. Die stuurt het onderstel en de motoren aan voor de ultieme rijdynamiek. Bovendien introduceert BMW op deze generatie de 'Soft-Stop'-functie alleen op de EV en waterstofversie. Dit systeem zorgt ervoor dat de auto altijd de meest vloeiende, schokvrije stopactie maakt die je ooit hebt ervaren.

Actieradius

Als je actieradius het allerbelangrijkste vindt, kun je toch beter voor de volledig elektrische iX5 gaan. Die komt ruim 800 kilometer ver terwijl deze Hydrogen-versie 750 kilometer haalt. Ook ver genoeg, maar toch. De iX5 Hydrogen heeft dan wel weer altijd xDrive-vierwielaandrijving waarmee ie 401 pk naar alle wielen stuurt. Ook niet onbelangrijk: hij heeft altijd een dik M-Sport pakket.

Waarom niemand hem gaat kopen

BMW heeft dus goed werk geleverd met de iX5 Hydrogen, maar ik vrees dat maar weinig mensen ervan gaan genieten. Wie een reguliere elektrische iX5 koopt, kan op zowat elke hoek van de straat laden. Dat wordt met de waterstofversie lastiger. Het aantal 700-bar waterstofstations in Nederland is op twee handen te tellen, en in de rest van Europa is het netwerk zonodig nóg dramatischer. Succes met je vakantie naar Frankrijk.

Daarnaast is het ook een duur grapje. We weten de vanafprijs van de waterstof-X5 nog niet, maar wel die van een kilo waterstof. Zo rekent Fountain Fuel op dit moment 18,95 euro per kilo waterstof. Om de iX5 Hydrogen vol te gooien ben je dus 132,65 euro kwijt. Voor een volle iX5-batterij (141-kWh!) aan de snellader ben je nog geen 100 euro kwijt. En dan kun je ook nog eens verder rijden ook!

Mocht dit je allemaal toch niet afschrikken, dan moet je weten dat je iX5 Hydrogen binnen de kortste keren total loss kan worden verklaard. Is dat ook geen reden om er geen te kopen, dan kun je straks met een gerust hart in een waterstof-BMW rijden. Straks inderdaad, want eerst gaat BMW de andere versies bouwen en afleveren. Ergens volgend jaar zou de BMW iX5 Hydrogen in de showroom moeten staan.

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