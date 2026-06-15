BMW blaast concurrentie omver door mega-accu in X5 te plaatsen

BMW doet iets wat we bij de concurrentie in deze vorm nog niet gezien hebben. Namelijk een gigantisch accupakket in een SUV van X5-formaat lepelen.

BMW doet iets wat we bij de concurrentie in deze vorm nog niet gezien hebben. Namelijk een gigantisch accupakket in een SUV van X5-formaat lepelen.

Een groot accupakket in een elektrische auto is niet iets nieuws. Dit hebben we eerder gezien bij opmerkelijke Chinezen, of luxe grote Amerikaanse auto’s zoals de Hummer EV. Maar een auto van formaat BMW X5, van een Europees merk dus, met een écht grote accu? Das nieuw.

De vijfde generatie BMW X5 zit in de laatste testfase en BMW heeft de eerste cijfers van het model bekendgemaakt. Het moet de meest veelzijdige generatie ooit worden met maar liefst vijf verschillende aandrijflijnen. Benzine, diesel, plug-in hybride, volledig elektrisch én waterstof.

141 kWh: pohh

De echte blikvanger en interessant voor de NL-markt is de volledig elektrische variant. Dat gaat de BMW iX5 60 xDrive worden. Die krijgt een netto accucapaciteit van 141 kWh in Europa (in de VS zelfs 144 kWh). Daarmee is dit met afstand de grootste batterij die BMW ooit in een productieauto heeft gestopt.

Ter vergelijking: een BMW iX stopt ergens rond de 105 kWh netto. Audi en Mercedes blijven ook hangen rond dat niveau. BMW gooit er dus in één klap ruim 30% bovenop. Boem! Dat betekent niet automatisch dat de iX5 ineens duizend kilometer rijdt, maar het geeft wel aan waar de prioriteit ligt. Namelijk grote afstanden afleggen zonder op zoek te zijn naar de volgende laadpaal. Vinden we fijn.

Die enorme accu maakt deel uit van BMW’s zesde generatie eDrive-technologie, gebouwd op een 800V-architectuur. De iX5 krijgt twee elektromotoren, eentje op elke as, waardoor vierwielaandrijving standaard is. Met 578 pk (425 kW) voor de iX5 60 xDrive valt er weinig te klagen.

Niet alleen elektrisch

BMW houdt alle opties open. Er komt ook onder andere een X5 40 xDrive met 400 pk en een X5 50e xDrive PHEV met 490 pk. Zeggen dat je geen keuze hebt met de X5 is een leugen.

En dan is er nog de vreemde eend in de bijt in vorm van de iX5 Hydrogen. Die moet in 2028 in productie gaan en gebruikt een brandstofcel. BMW investeert al jaren in waterstof, maar met de nieuwe generatie X5 gaat het merk echt over tot een concreet productiemodel.

Slimme assistentie zonder betutteling

Ook op het gebied van rijhulpsystemen zet BMW een stap vooruit. De X5 krijgt Level 2 assistentie, maar met een focus op samenwerking tussen mens en machine. Dus geen volledig autonoom rijden, maar systemen die ondersteunen zonder het stuur volledig over te nemen. Denk aan snelwegassistentie van oprit tot afrit en slimme stadsfuncties. BMW benadrukt dat de bestuurder altijd betrokken blijft.

De ontwikkelingen gaan snel, zeker op het gebied van elektrische auto’s. Misschien dat we straks met de elektrische BMW iX5 gewoon dik 500 of 600 kilometer kunnen rijden op een acculading, zonder 90 achter een vrachtwagen te hangen. Zou top zijn. Kom maar door met die nieuwe generatie BMW X5.

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