BMW: "je laten boeten voor niet stekkeren met je hybride is mogelijk"

Weet je nog, dat je ooit nul procent bijtelling mocht noteren voor de lease van een Mitsubishi Outlander PHEV? Ergens terecht, want de testcycli waaruit blijkt dat normaal gebruik een erg lage CO2-uitstoot oplevert, is zeker waar. Dan moet je wel rekenen op een volle accu die kan helpen. Dat is één van de redenen dat uiteindelijk PHEV's iets zwaarder werden belast: als je eenmaal voor lage bijtelling hebt getekend is er niemand die gaat controleren of je de accu's wel laadt en dus niet enkel op de CO2-uitstotende benzinemotor rijdt. Volgens BMW kan dat wel.

Een voormalig scribent van deze website verwoordde het ooit mooi: een PHEV is een beetje als een abonnement op de sportschool. Klinkt allemaal leuk, maar de optie hebben om te gaan betekent niet dat je ook elke dag daar te vinden bent (sterker nog: één keer per maand halen sommigen er nipt uit). De PHEV geeft altijd een vertekend beeld qua uitstoot, want de WLTP-cyclus meet altijd wat er gebeurt als je volle accu's hebt. Wat betekent dat het merendeel van de kilometers in de testcyclus elektrisch, dus uitstootvrij, zullen zijn. Als jij weigert de accu's op te laden help je dus niet alleen die theoretische uitstoot om zeep, je bent zelfs vervuilender bezig dan een reguliere benzineauto (want extra gewicht vanwege de accu's).

PHEV opladen

In een uitgebreid interview van Die Zeit spreekt de Duitse krant met Nicolas Peter, de voorzitter van de RvC. Samengevat komt het energieprobleem ter sprake en gedeeltelijk wordt dat geweten aan de dure energieprijzen vanwege de huidige gang van zaken in de wereld. Toch benoemt Peter een opvallende gedragskwestie. Hij vindt namelijk dat er veel gewonnen kan worden qua schone energie als mensen hun PHEV's beter gebruiken. Dat wil zeggen: opladen. Nog erger: PHEV's liggen dus dankzij hun lage uitstoot goed qua belastingvoordelen of erger: subsidies. Peter noemt het geen goede zaak dat mensen gesubsidieerd PHEV rijden en dan (te) weinig elektrisch rijden.

Kracht beperken

Peter noemt dat dus een gedragskwestie, want volgens de BMW-man hebben autofabrikanten veel data over het gebruik en met name het elektrisch gebruik van een PHEV. Volgens hem is het dan ook mogelijk om dit gedrag aan te sturen op meer elektrisch rijden, of nog erger: te weinig elektrisch rijden beboeten. Peter noemt bijvoorbeeld het kunnen beperken van je vermogen als je nooit je accu oplaadt. Ja, echt: waarom is je auto zo traag? Omdat je je batterij nooit oplaadt.

Afijn, dit is slechts één uitspraak van één persoon, dus concreet is het nog niet. De mogelijkheid voor maatregelen voor niet-laders van een PHEV is er dus wel. Je hoopt toch dat mensen, zeker met deze benzineprijzen, zelf ook wel snappen dat die elektromotor en accu niet voor niks in je PHEV zitten. Of je houdt echt van subsidies opstrijken.