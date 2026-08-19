BMW IX3 lijkt ook in lastige EV-markten aan te slaan

Als je zegt dat BMW in drie maanden tijd honderd auto's heeft verkocht, klinkt dat nou niet bepaald spannend. Tot je dus hoort dat het om de gloednieuwe iX3 gaat, in een land waar elektrische auto's allesbehalve normaal zijn en waar de SUV een prijskaartje van zo'n 68.500 euro heeft. Dan wordt dat verhaal ineens wel een stuk interessanter.

Kleine markt, dikke ambities

BMW opende in mei de orderboeken voor de iX3 50 xDrive in Mexico. Sindsdien zijn er precies 100 exemplaren verkocht. Ik weet het, dat lijkt op papier niet zo indrukwekkend, maar de context maakt het verhaal wel een beetje anders. Mexico is namelijk niet bepaald de grootste afnemer van EV's. Tel daar een pittige vanafprijs van omgerekend ongeveer 68.500 euro bij op en je begrijpt dat BMW hier geen volumemodel verkoopt. Geloof het of niet, maar dat maakt de eerste kopers blijkbaar geen drol uit.

BMW claimt trouwens ook dat de iX3 op dit moment de elektrische auto met de grootste actieradius is die officieel in Mexico te koop is. Ook dat zal vast een beetje hebben geholpen.

Nog even geduld

Voorlopig komen alle iX3's nog uit de nieuwe fabriek in het Hongaarse Debrecen. Maar daar komt volgend jaar verandering in. BMW begint in 2027 namelijk ook met de productie van de iX3 in de Mexicaanse fabriek in San Luis Potosí. Daarvoor investeert het merk zo'n 800 miljoen euro in de uitbreiding van de fabriek, waarvan ongeveer 500 miljoen euro naar een nieuwe accufabriek gaat. Ook de nieuwe i3 zal daar gebouwd worden.

Het echte werk moet nog beginnen

Natuurlijk, honderd verkochte auto's zijn geen aantallen waar Tesla of BYD wakker van schrikken. Maar BMW zal er ongetwijfeld hartstikke blij mee zijn. De iX3 staat pas net in de showroom en moet het doen in een markt waar elektrisch rijden alles behalve vanzelfsprekend is.

De echte test begint volgend jaar. Wanneer de productie lokaal op gang komt, de levertijden een stukje korter worden en de Neue Klasse-familie verder groeit, zal pas blijken of de iX3 in Mexico een blijvertje is of gewoon een EV met een goede start. Voor nu kan BMW in ieder geval de eerste mijlpaal alvast afvinken.

Via: BMWblog

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