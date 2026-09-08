BMW bespioneert je in de iX3

BMW gaat de camera’s en sensoren van nieuwe auto’s inzetten om rijhulpsystemen verder te ontwikkelen. Klinkt een beetje alsof je BMW stiekem met je meekijkt, maar er is een belangrijke nuance: deelname is niet verplicht.

De nieuwe BMW iX3 zit bomvol camera’s, sensoren en software die de omgeving van de auto voortdurend in de gaten houden. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld bijna een fietser raakt, plotseling moet uitwijken of de auto zelf een noodstop uitvoert. Maar al die camera’s en sensoren kunnen ook gebruikt worden om data vast te leggen. Deze data helpt om de technologie slimmer te maken door te leren van situaties die daadwerkelijk op de openbare weg gebeuren.

Sinds april 2026 mag BMW hiervoor in Europese Unie gegevens verzamelen uit auto’s van de nieuwste modelgeneratie. Daaronder vallen onder meer de nieuwe iX3 en i3, maar ook toekomstige modellen en bepaalde nieuwe uitvoeringen van de X5 en 7 Serie. Vanaf half september wordt de verzameling van zogenoemde event-based videodata uitgebreid.

BMW kijkt alleen bij bijzondere situaties

Het is dus niet de bedoeling dat BMW permanent uren aan data uit je dagelijkse autorit binnenharkt. De fabrikant zegt juist dat de dataverzameling wordt geactiveerd bij specifieke verkeerssituaties die interessant zijn voor de ontwikkeling van rijhulpsystemen.

Denk bijvoorbeeld aan een noodremming, een plotselinge uitwijkmanoeuvre of een situatie waarin een botsing tijdens een rijstrookwissel maar net wordt voorkomen. Per gebeurtenis kan maximaal 120 seconden aan videodata worden verzameld.

Daarbij gaat het niet alleen om camerabeelden. BMW kan ook gegevens van andere sensoren en informatie over de auto meenemen, zoals snelheid, stuurhoek en rijrichting. Daarmee moet uiteindelijk een compleet beeld ontstaan van wat er tijdens zo’n kritieke situatie gebeurde.

Niet verplicht

Er is wel een belangrijke kanttekening. BMW verzamelt deze gegevens alleen als jij daar expliciet toestemming voor geeft. Je hoeft dus niet akkoord te gaan, dan zal er ook geen data van je ritjes bijgehouden worden.

BMW benadrukt bovendien dat privacy vanaf het ontwerp is meegenomen. Het chassisnummer wordt volgens de fabrikant direct na overdracht naar de BMW-backend verwijderd, waardoor de beelden vervolgens niet meer aan een specifieke auto gekoppeld kunnen worden.

Ook zegt BMW dat individuele weggebruikers niet worden geïdentificeerd. Wanneer medewerkers van BMW een opname voor ontwikkelingsdoeleinden moeten bekijken, worden gezichten en kentekenplaten van andere weggebruikers vooraf zoveel mogelijk onherkenbaar gemaakt.

Waarom doet BMW dit?

Voor BMW zijn echte verkeerssituaties interessant omdat simulaties en testauto’s nooit alle mogelijke scenario’s op de weg kunnen nabootsen. Door data uit de praktijk te gebruiken, kan het merk zijn rijhulpsystemen trainen en verbeteren. Ze zijn daar echt niet de enige in, Tesla is een ander merk waarvan bekend is dat ze op deze manier data vergaren.

Het uiteindelijke doel is dat dergelijke verbeteringen vervolgens via software-updates naar auto’s kunnen komen. Je iX3 kan daardoor in de toekomst dus betere rijhulpfuncties krijgen zonder dat je daarvoor meteen een nieuwe auto hoeft te kopen.

Hoe meer auto’s kunnen zien en registreren, hoe meer data fabrikanten potentieel kunnen verzamelen. BMW probeert dat hier af te kaderen met toestemming, beperkte gebeurtenissen en privacymaatregelen. Maar wie liever helemaal geen beelden van zijn ritten met BMW deelt, kan simpelweg weigeren mee te doen.