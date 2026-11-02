BMW komt met eigen variant van Tesla's Full Self-Driving

Auto's kunnen tegenwoordig een hele hoop dingen zelf, denk maar aan parkeren, van rijbaan wisselen of (bijna) volledig autonoom rijden zoals iedereen tegenwoordig met zijn Tesla doet. BMW denkt nu dat ze dat ook kunnen en komt met eigen variant van Tesla's FSD.

BMW wil vanaf 2027 in Duitsland beginnen met nieuwe rijassistentiefuncties die een stapje verder gaan dan die assistent die jou alleen maar van dienst wil zijn op de snelweg. Met actieve routebegeleiding via BMW Maps gaat de auto jou straks een handje helpen bij het afslaan, van rijstrook wisselen, voorrangssituaties en last but not least, rotondes.

Het systeem dat zal worden gebruikt gaat onder de naam: BMW Symbiotic Drive. En ja, dat klinkt inderdaad alsof Venom jou op een agressieve manier gaat assisteren tijdens het rijden, maar dat (helaas) niet het geval. Nee, het komt eigenlijk neer op dat de bestuurder en de assistentiesystemen hand in hand gaan samenwerken tijdens het rijden. Met andere woorden: je bent nog steeds de baas over alles, maar BMW ondersteunt gewoon waar hij denkt dat dat nodig is. Hij neemt dus niet volledig de auto over.

We hebben het uiteraard over autonoom rijden op SAE-niveau 2, dus je moet nog steeds opletten en je bent ook nog steeds verantwoordelijk. Dat maakt het systeem dus nog niet gelijk aan Tesla's FSD, maar het komt wel steeds meer in de buurt.

Welke auto's zijn de gelukkigen?

Uiteraard zal dit allemaal niet werken in je 5 Serie uit 2010. Nee, je hebt speciale hardware nodig die wordt geleverd in nieuwe de iX3, iX4, 3 Serie, 7 Serie en X5. Je hoeft er zelf verder niets aan te doen, de functies worden namelijk gewoon mogelijk gemaakt via software-updates.

Daarnaast krijgt ook de schermweergave een upgrade. BMW gaat namelijk de navigatie en rijassistent in Panoramic iDrive combineren. Op het centrale scherm zie je straks in een 3D-weergave waar je naartoe moet, wat er om je heen gebeurt en welke rijtaken de BMW op dat moment allemaal van je aan het overnemen is.

Alle praktijktests voor de goedkeuring zijn allemaal met succes afgerond en de wettelijk bevestiging wordt begin 2027 verwacht. Daarna zal de functie in Duitsland beschikbaar komen, en daarna volgen andere landen.

BMW zal de bestuurder dus nog niet helemaal vervangen zoals Tesla doet, maar dat zal vast niet lang meer duren.

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