BMW onthult negen dikke specials en Europa kijkt sip toe

Je weet dat BMW Korea weer bezig is geweest wanneer een M3 Touring in speciale Individual-lak ineens de minst opvallende auto van de hele line-up is. De Duitsers lanceren daar deze maand maar liefst negen speciale modellen tegelijk. Natuurlijk allemaal gelimiteerd, peperduur en natuurlijk niet voor Europa bedoeld. Jammer weer.

De leukste BMW’s krijg je natuurlijk niet hier

De line-up in kwestie begint meteen lekker met een felgele M2 São Paulo Yellow Edition. Een compacte strepentrekker met 480 pk, carbon kuipstoelen en precies genoeg zwarte accenten om eruit te zien alsof hij standaard al een Nürburgring-sticker op de achterruit hoort te hebben. Een kleine oplage helaas, BMW bouwt er namelijk maar vijftien van.

Vervolgens komen we bij de mensen met een zwak voor stationwagens. BMW komt namelijk ook met een M3 Competition Touring Dravit Grey Edition én een bijpassende M4 Competition Coupe. Beide krijgen 530 pk, xDrive en heerlijke kleurencombinaties die rechtstreeks uit de “BMW Individual Employee Gone Crazy”-catalogus lijken te komen. Als je vond dat bovenstaande M2 limited was, think again. Van zowel de M3 Touring als de M4 Coupe worden slechts zeven exemplaren gebouwd. Zeven. Precies, dat is niet veel.

Tussen al dat geweld door is BMW gelukkig de cabriorijders niet vergeten. Er komt namelijk ook een M4 Competition Convertible in Skyscraper Grey. Een heerlijk auto voor mensen die vinden dat 530 pk, vierwielaandrijving en wind in je haar prima samen kunnen gaan met een flinke portie nekken breken bij het stoplicht. Hoeveel er worden gebouwd? Zeven stuks.









M5 met teveel vermogen bestaat niet

BMW vond vervolgens dat de nieuwe M5 blijkbaar nog niet opvallend genoeg was. Dus krijgen zowel de sedan als Touring-versie een Storm Bay Edition met carbon-keramische remmen en zwarte wielen. Daarnaast krijgt de M5 Touring een zwart-paars interieur. Een beetje Batman VS Joker idee. Ook hier geldt weer dezelfde strategie: zeven stuks bouwen en daarna achteroverleunen terwijl verzamelaars elkaar virtueel kapot gaan maken.







Zelfs de X1 krijgt Individual-gekte

Het mooiste is misschien nog wel dat BMW zelfs de relatief brave X1 en X2 meesleept in deze speciale editie-madness. Beide crossovers krijgen matte Frozen Pure Grey-lak, dikke Individual-velgen en M Sport-remmen.

De X1 verschijnt in een oplage van 40 stuks, de X2 in slechts 10. En zoals altijd in Zuid-Korea verloopt alles via de online shop van BMW. Geen dealeronderhandelingen, geen kop koffie aan een bureau met nepcarbon. Gewoon klikken en hopen dat je sneller bent dan andere rijke BMW-fans met WiFi.





Ondertussen kijken wij Europese liefhebbers weer lichtelijk teleurgesteld toe. Want hier krijgen we waarschijnlijk binnenkort een “Business Edition Plus Essential Package” met zwarte spiegelkappen en een gratis laadkabel. Korea krijgt daarentegen een M3 Touring in Dravit Grey met Fiona Red-leder en een oplage van zeven stuks.

Soms is het leven gewoon niet eerlijk.