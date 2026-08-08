BMW komt onverwacht met nóg extremere M2 CS

Je kent het wel. Je koopt de allerdikste uitvoering die BMW levert, denk je eindelijk klaar te zijn, en een jaar later blijkt er tóch nog een dikkere versie te bestaan. Nou precies dat overkomt de eigenaren van de M2 CS. BMW heeft achter de schermen namelijk een nieuwe speciale uitvoering onthuld: de M2 CS Edition Edge. En nee, die krijg je natuurlijk niet in Nederland.

Alsof de M2 CS niet dik genoeg was

De gewone M2 CS is natuurlijk al allesbehalve bescheiden. Deze hardcore variant van de normale M2 heeft minder gewicht, meer vermogen en bijna genoeg carbon om een gemiddelde Formule 1-auto boos te laten kijken. Toch vond BMW Japan dat het allemaal nog wel iets extremer kon.

Dus ging BMW nog lekker rondneuzen in de M Performance-catalogus. Het resultaat is een titanium uitlaatsysteem waarvan de vier eindpijpen opvallend dicht bij elkaar in het midden staan, afgewerkt in een goudbronzen kleur. Daar hoort uiteraard een aangepaste carbon diffuser bij, anders klopt het plaatje niet.

Verder krijgt de Edition Edge extra carbon op de voor- en achterbumper én een carbon motorafdekking. Veel van die onderdelen kun je uiteraard ook los bestellen, maar BMW monteert ze nu gewoon af fabriek. Wel zo makkelijk voor wie toch al van plan was zijn spaarrekening leeg te trekken.

Nog exclusiever dan exclusief

Alsof een M2 CS al niet zeldzaam genoeg is, bouwt BMW van de Edition Edge maar 40 exemplaren. Twintig in Brooklyn Grey, twintig in Black Sapphire. Ook op de optielijst hoef je weinig meer aan te vinken. De carbon-keramische remmen, waar je op een gewone M2 CS nog extra voor moet betalen, zijn hier ook lekker standaard.

Dat alles komt natuurlijk wel met een prijs. Omgerekend kost de Edition Edge in Japan zo'n 91.000 euro. Daarmee is hij ongeveer 61 procent duurder dan een normale M2 op de Japanse markt. Best een stevig bedrag voor een lading M Performance-onderdelen, maar als je als een baas wil rijden, moet je ook als een baas betalen.

Nog niet klaar

Wie denkt dat dit het laatste kunstje van de huidige G87 is, er zit nog meer aan te komen. Rond de Nürburgring zijn namelijk al gecamoufleerde M2-prototypes gespot. Volgens BMWBlog is zelfs een M2 CSL nog altijd niet uitgesloten voordat de huidige generatie rond 2029 afscheid neemt.

Kortom: de M2 is nog niet uitgespeeld.

Via: BMWblog

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