BMW krijgt robotcollega’s in de fabriek

Autofabrieken staan al jaren vol met robots, maar die dingen deden eigenlijk altijd hetzelfde trucje: vastgeschroefd aan de vloer, braaf hun taakje uitvoeren. BMW dacht: dat kan slimmer. En dus zetten ze nu een compleet ander soort robot in. Eentje die rondloopt, meedenkt en, als het goed is, niet om koffiepauze of extra vakantiedagen vraagt.

Robots met een beetje verstand

BMW introduceert in zijn fabriek in Leipzig een nieuwe generatie humanoïde robots, genaamd AEON, zo blijkt uit een bericht van Autoblog.com. Geen lompe robotarmen achter hekjes, maar machines die ongeveer net zo groot zijn als een mens en zelfstandig rondlopen op de werkvloer, als een mens. Deze robots werken met AI en kunnen zich aanpassen aan wat er gebeurt in de fabriek. Gaat er iets anders dan gepland? Dan blijven ze niet vastlopen, maar bedenken ze zelf wat de volgende stap is. Een beetje zoals een ervaren monteur, maar dan zonder slechte rug en een vrijdagmiddagmentaliteit.

De techniek erachter komt deels uit een project van de Universiteit van Zagreb, dat productieprocessen verbetert. Klinkt ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de robots continu “meedenken” met wat er gebouwd moet worden.

Minder verspilling, meer snelheid

Waarom doet BMW dit? Simpel: geld. En snelheid. En misschien een beetje toekomstvisie. Volgens BMW zorgen deze robots ervoor dat er tot wel 50 procent minder materiaal wordt verspild. Daarnaast gaat de productie sneller, omdat de robots flexibel zijn. In plaats van een complete fabriek om te bouwen voor een nieuw model, hoef je in theorie alleen de software aan te passen.

Dat is vooral handig in EV-land, waar modellen en technologie elkaar in rap tempo opvolgen. Wat vandaag modern is, is morgen alweer oud nieuws. Met deze robots kan BMW dus sneller schakelen zonder miljoenen te verbranden aan aanpassingen. Tel uit je winst.

De fabriek van morgen

Deze stap valt onder BMW’s zogeheten iFACTORY-strategie: productie moet vooral “lean, green en digital” worden. Minder verspilling, efficiënter werken en vooral slimmer omgaan met technologie. De fabriek in Leipzig is inmiddels een belangrijke hub voor elektrische modellen, en deze robots hebben daar al meegeholpen aan de productie van tienduizenden auto’s. Dit is dus duidelijk geen experimentje meer, maar gewoon keiharde realiteit.

BMW gokt er duidelijk op dat de toekomst van autofabrieken niet draait om nóg grotere hallen, maar om slimmere collega’s. En ja, die collega’s hebben dus geen polsbandje nodig om in te klokken.