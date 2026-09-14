BMW M350 duikt ongecamoufleerd op in München

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BMW heeft weer eens een bijzondere manier om aandacht te vragen voor een nieuwe auto: hem gewoon lekker zonder camouflage door München laten rijden. De officiële onthulling moet natuurlijk nog komen, en dat wist deze oplettende Reddit-gebruiker waarschijnlijk ook

Vier uitlaten

De gespotte auto is niets minder dan de nieuwe BMW M350 xDrive, de opvolger van de voor iedereen bekende M340i. Dat zien we niet alleen aan de vier uitlaten, maar ook aan de M-details en de ietwat sportievere uitstraling. Een M3 is het in ieder geval niet. Die komt pas later en heeft veel bredere wielkasten.

BMW lijkt met de M350 ook afscheid te nemen van de ‘i’ achter de naam van zijn M Performance-modellen met een verbrandingsmotor. De X3 M50 ging al voor en nu mag de 3 Serie dus ook weer gewoon een lettertje minder op de kont hebben. Lekker overzichtelijk.

Qua design lijkt de nieuwe 3 Serie natuurlijk flink op de elektrische i3. Dat is op zich knap, want onderhuids zijn het verschillende auto's. De M350 blijft gebruikmaken van BMW's CLAR-platform, terwijl de i3 op de Neue Klasse-basis staat.

Flink wat vermogen

Wie straks de dikste 3 Serie wil zonder meteen voor een M3 te gaan, krijgt de bekende B58 3,0-liter zes-in-lijn met 48V mild-hybridondersteuning. Goed voor 443 pk en 580 Nm.

De sprint naar 100 km/u doe je in 4,1 seconden en bij 250 km/u komt de begrenzer kijken. Een achttraps automaat en xDrive doen de rest.

BMW monteert standaard adaptieve M-wielophanging, een M Sportdifferentieel en variabele sportbesturing. Ook het chassis is specifiek voor de M350 aangepast. Voor wie graag wat rubber op straat achterlaat, zijn er 20-inch wielen met 245/35 R20 voor en 275/30 R20 achter.

BMW helpt zelfs met driften

En dan heeft BMW nog een cadeautje. Vanaf 2027 komt namelijk de Drift Moment-functie naar onder meer de M350. Daarmee kun je de vierwielaandrijving met een simpele druk op de knop uit zetten. Kijk, dat is toch lekker.

Het uitgebreidere systeem waarmee BMW het driften verder wil automatiseren komt later. Voorlopig moet je dus nog steeds zelf zorgen dat je nergens tegenaan glijdt. Maar ik heb vertrouwen in jullie!

De nieuwe 3 Serie wordt eind september officieel onthuld. De productie start in november in Dingolfing en de eerste leveringen volgen begin 2027.

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