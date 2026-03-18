BMW laat stiekem ook nieuwe 3 Serie Touring zien

Alsof de nieuwe i3 vanochtend nog niet genoeg nieuws was, dropte BMW-topman Oliver Zipse er nog even een teaser achteraan. Tijdens de presentatie liet hij namelijk nog even snel vallen dat er óók een nieuwe 3 Serie Touring aankomt. En ja, die werd heel even in beeld gebracht, genoeg om te weten dat de stationwagon nog niet dood is in ieder geval.

Touring leeft (en BMW weet dat)

De teaser zelf was allesbehalve uitgebreid. Geen specificaties, geen uitleg, alleen een silhouet dat heel eventjes kort in beeld verscheen. Maar soms is dat genoeg. Het feit dat BMW dit moment überhaupt gebruikt tijdens de i3-presentatie zegt eigenlijk al genoeg. De Touring is geen bijzaak, maar gewoon onderdeel van de toekomstplannen. Wat best opvallend is in een tijd waarin veel merken hun stationwagons inruilen voor SUV's.

Zelfde strategie als de sedan

Hoewel BMW nog niets officieel bevestigt over de techniek, ligt het voor de hand dat de Touring natuurlijk een beetje dezelfde route volgt als de sedan. Dat betekent waarschijnlijk een mix van verbrandingsmotoren én volledig elektrische varianten, waarbij beide aandrijflijnen gezellig naast elkaar blijven bestaan. Vrij logisch, want BMW heeft al duidelijk gemaakt dat het niet alles op één kaart wil zetten.

Voor de Touring betekent dat waarschijnlijk het beste van twee werelden. Aan de ene kant efficiënte verbrandingsmotoren voor wie gewoon wil blijven rijden zoals altijd, aan de andere kant een volledig elektrische variant voor wie klaar is voor de volgende stap. En eerlijk is eerlijk: in een markt die nog alle kanten op gaat, is dat gewoon een strategische zet.

Kleine details, grote vragen

In de kleine teaser vielen er wel een paar kleine dingen op. Zo lijkt de nieuwe Touring dakrails met een laag profiel te krijgen, dat is iets subtieler dan voorheen. Maar tegelijk rijst de vraag of BMW bepaalde praktische features gaat schrappen. Bij de nieuwe 5 Serie Touring verdween bijvoorbeeld de los te openen achterruit. Dat was juist zo’n typisch Touring-detail waar je de liefhebbers blij mee krijgt. Of dat bij de 3 Serie ook gebeurt komen we vanzelf achter.