Officieel: BMW lanceert de i3 Neue Klasse met 900 km bereik

Sommige namen komen terug omdat ze nostalgisch lekker klinken. Anderen omdat ze iets goed te maken hebben. BMW doet een beetje van allebei met de nieuwe i3. Alleen: verwacht geen herhaling van het verleden. Dit is geen experiment meer, maar een auto die midden in het hart van BMW moet raken. En daar hoort, zoals altijd, een flinke dosis bravoure bij.

900 kilometer bereik (ja, BMW meent het)

Laten we maar gelijk met het headline-getal beginnen: tot 900 kilometer actieradius volgens WLTP. Dat komt onder andere door een accupakket van zo’n 108,7 kWh met nieuwe cilindrische cellen en een efficiënte “cell-to-pack”-opbouw. Die is in de i3 50 xDrive gekoppeld aan twee elektromotoren. Eentje voor en eentje achter, goed voor een fijne 469 pk en 645 Nm. Deze cijfers zijn niet geheel verrassend natuurlijk, want de iX3 Neue Klasse heeft precies dezelfde aangezien hij dezelfde accuarchitectuur en elektromotoren gebruikt. Al komt hij met diezelfde combinatie 100 km minder.

Laden gaat ook snel. Dankzij de 800V-architectuur kan de i3 tot 400 kW snelladen, goed voor zo’n 400 kilometer extra bereik in tien minuten. Daarnaast ondersteunt hij ook bidirectioneel laden, dus je kunt je huis (of andere apparaten) van stroom voorzien. Je auto als energiecentrale, zeg maar.

469 pk en de nadruk op rijbeleving

BMW gooit er meteen een flink marketingsausje overheen. De aandrijving wordt aangestuurd door het zogenaamde “Heart of Joy”, een high-performance computer die tien keer sneller zou reageren dan eerdere systemen. Samen met drie andere “superbrains” vormt dit het digitale hart van de auto. Klinkt indrukwekkend, en een tikje alsof je in een videogame bent beland.

Qua design gooit BMW het over een andere boeg, zonder de herkenbaarheid te verliezen. Niet “geïnspireerd door”, niet “in dezelfde geest”, maar simpelweg de elektrische variant van het model dat al vijftig jaar de ruggengraat van het merk vormt. Dat zie je ook terug in de proporties. Ondanks het accupakket in de vloer blijft het een klassieke sedan met een duidelijke motorkap, passagiersruimte en kofferbak, geen druppelvorm of liftback-experiment. Met een lengte van 4,76 meter en een wielbasis van bijna 2,90 meter zit hij bovendien precies in het vertrouwde segment, al is alles nét wat strakker en efficiënter getekend.

Haaienneus en lichtshow

De grootste aanpassingen zitten hem in de bekende “vier ogen” en nieren. Ze zijn er nog, maar nu samengesmolten met een nieuwe lichtsignatuur. De grille en koplampen vormen één breed geheel, optioneel zelfs met verlichte accenten. Onnodig maar leuk.

De rest van de auto blijft zoals je verwacht typisch BMW: brede wielkasten, korte overhangen en een sportieve houding. Tegelijk zie je dat aerodynamica een grotere rol speelt dan ooit. De hoge kofferklep en strakke lijnen verraden dat deze auto net zo veel tijd door de windtunnel heeft doorgebracht als in de designstudio.

Interieur: minimalistisch, maar nog steeds BMW

Binnenin draait alles net als bij de IX3 om het nieuwe BMW Panoramic iDrive. Denk aan een breed projectiescherm onder de voorruit en een centraal display in een opvallende vorm. Het geheel oogt minimalistisch, maar blijft volgens BMW trouw aan het idee van een bestuurdergerichte cockpit.

Door het EV-platform is er natuurlijk wat meer ruimte in het interieur, al zijn er compromissen. De hoge vloer, dankzij dat grote accupakket, heeft invloed op de zitpositie, vooral achterin. Maar goed, dat nemen de meeste EV-rijders tegenwoordig voor lief.