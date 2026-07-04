Waarom BMW afscheid neemt van de dubbele X5-achterklep

De nieuwe BMW X5 brengt natuurlijk allerlei toffe vernieuwingen met zich mee, van nieuwe aandrijflijnen tot een strakker design. Allemaal prachtig, maar zoals wel vaker in autoland komt vooruitgang met een prijs. In dit geval sneuvelt een feature waar veel X5-liefhebbers juist dol op waren: de iconische tweedelige achterklep. Gelukkig heeft BMW daar een… interessante verklaring voor.

Dag split tailgate

Jawel, de bekende tweedelige achterklep verdwijnt. Sinds de eerste X5 had BMW’s SUV die karakteristieke tweedelige achterklep, waarbij het onderste deel horizontaal open kan klappen. Handig voor het inladen van spullen, praktisch als tijdelijke zitplek en naast dat alles gewoon lekker typisch X5.

Terwijl concurrenten die feature jaren geleden al lieten vallen, hield BMW toch opvallend lang vast aan het concept. Tot nu. De vijfde generatie X5 krijgt gewoon een normale achterklep. En dat roept uiteraard vragen op, want waarom zou je zo'n geliefde functie schrappen?

BMW: jouw armen zijn te kort

BMW heeft daar een… opvallende verklaring voor. Volgens Philip Koehn, productbaas voor BMW Luxury, Alpina en Rolls-Royce, bleek uit klantfeedback dat normale mensen nogal moeite hebben met de tweedelige achterklep. Vooral bij het uitladen als je tegen het kleine neergeklapte klepje aan staat. Met andere woorden, jouw armen zijn te kort.

Dat klinkt wel een beetje als zo’n uitleg waarbij je meteen denkt: is dit echt de officiële reden, of probeert iemand hier vooral een designkeuze achteraf logisch te praten? Nog opvallender: BMW deelt ook helemaal geen cijfers. Geen percentages, geen onderzoek, geen data. Alleen de mededeling dat klanten het lastig vonden. Op social media klinkt juist het tegenovergestelde, waar huidige en voormalige X5-eigenaren de split tailgate regelmatig noemen als één van hun favoriete features.

Design won van functionaliteit

Er speelde waarschijnlijk nog iets anders mee. BMW geeft namelijk ook toe dat de nieuwe X5 een snellere daklijn krijgt. Denk dus aan meer coupé-achtige proporties, minder blokkendoos. Daardoor komt het bovenste deel van de achterklep lager uit.

Om dat op te lossen heeft BMW de opening breder gemaakt, maar de klassieke gespleten klep paste simpelweg minder goed bij het nieuwe ontwerp. En daar zit waarschijnlijk de echte reden. Niet jouw armen. Niet je boodschappentas. Gewoon design.

Dat zien we natuurlijk wel vaker in autoland. Praktische features sneuvelen regelmatig op het altaar van strakkere lijnen en Instagram-vriendelijk plaatwerk. Alleen verpakt BMW het hier wel weer lekker extra creatief. Dus als je straks je gespleten klepje mist op de nieuwe X5, weet je waar het aan ligt. Niet aan BMW maar aan jouw armen.

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