BMW leidt verlies op dure optie die niemand gebruikt

Op papier klinkt het natuurlijk prachtig als je na een vermoeiende werkdag in je BMW 7 Serie kunt gaan zitten en naar huis gereden wordt. Maar die realiteit is er nog lang niet, tenminste niet zonder chauffeur zonder vlees en bloed. En tot die tijd willen mensen ook niet voor een slappe tussenoplossing betalen. Daar was BMW eerder al achter, maar nu vertelt het ons ook waarom de optie geschrapt is.

Praktijk valt nogal tegen

Hoewel het Personal Pilot L3-systeem op papier best indrukwekkend te noemen is, trok het toch weinig klanten. Blijkbaar wilde mensen niet enkel op vooraf bepaalde plekken semi-autonoom kunnen rijden. Ook zaten ze niet te wachten op het feit dat het systeem bij regen of temperaturen lager dan 3 graden Celsius niet eens ingeschakeld worden. En dat alles terwijl de 7 Serie af en toe nog steeds verwachtte dat de bestuurder ingreep als de auto het even niet meer wist. Wellicht was het enige pluspunt dat het semi-autonoom rijden binnen steden met een snelheid tot 60 km/u, daarbuiten tot 130 km/u kon. De vaart zat er dus in.

Maar BMW-klanten laten zich blijkbaar niet zomaar misleiden, want iemand die een beetje nadenkt ziet al snel dat Personal Pilot teveel haken en ogen heeft om in de praktijk echt nuttig te zijn. Dat had BMW vooraf wel kunnen inschatten, maar het liet de keuze aan de klanten. En die hebben nu gesproken. En niet bepaald in grote aantallen: Er waren zo weinig mensen die een vinkje zette bij Personal Pilot L3 dat de autobouwer er verlies op draait, vertelt R&D baas Joachim Post van BMW tegenover BMWblog. Als je iets financieel niet rond kunt krijgen, dan is er natuurlijk weinig aangelegen om hiermee door te gaan. Zeker niet als Duits bedrijf.

Einde Personal Pilot L3

Daarom kunnen Duitsers (alleen op die markt was de optie beschikbaar) op de nieuwe 7 Serie, waar al snel het doek af wordt getrokken, niet meer kiezen om 6.000 euro te besteden voor de optionele Personal Pilot L3.

Dit betekent overigens niet dat BMW stopt met de ontwikkeling van autonome technologie. Het gaat alleen terug naar de tekentafel en komt pas weer met een oplossing als het daadwerkelijk een oplossing is die ‘BMW-waardig’ is, Voor nu moet je het dus doen met het Symbiotic Drive Level 2-systeem op je iX3 en i3. Daarmee kan je op vooraf afgebakende stukken weg van rijbaan wisselen door in je spiegel te kijken.