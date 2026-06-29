BMW M-bazin haalt uit naar EV-haters: ‘’Ik begrijp jullie niet’’

De M-divisie van BMW staat aan de vooravond van een gigantische transformatie. Volgend jaar klopt de allereerste, volledig elektrische 'echte' M-auto aan de deur: de veelbesproken M3 ZA0 op het Neue Klasse-platform (met vier elektromotoren en ruim 800 pk). De boodschap van de Duitse sportafdeling aan alle sceptici klip-en-klaar.

"Eerst sturen, dan oordelen"

Sylvia Neubauer, hoofd Customer, Brand en Sales bij BMW M, laat in een interview met BMWBlog weten dat ze weinig begrip heeft voor de felle kritiek op social media en fora. Haar boodschap: "Die haters begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed. Om ergens over te kunnen oordelen, moet je het in de eerste plaats zelf ervaren hebben. Ervaar die auto eerst en beslis daarna pas of je het wat vindt of niet. En als je het dan nog steeds niks vindt? Dan kun je nog altijd voor onze auto's met verbrandingsmotor kiezen."

Voor ieder wat M’s

BMW M is ook niet gek en kiest voorlopig voor een dubbelstrategie. Er blijft gewoon een benzine-M3 achter de hand. M-topman Frank van Meel bevestigde al dat er een opvolger voor de huidige benzine-M3 in de pijplijn zit onder de code G84. Deze zal níét de loodzware plug-in hybride route van zijn grote broer (de M5) bewandelen, maar vasthouden aan het zogeheten "perfecte verbrandingsprincipe", volgens Van Meel.

Naar verluidt krijgt deze opvolger de bekende 3,0-liter zes-in-lijn twin-turbo, maar dan gekoppeld aan een milde vorm van hybridisering (mild-hybrid) om aan de strenge Euro 7-normen te voldoen. Dit gebeurt niet alleen bij de M3. Bronnen rondom het merk melden daarnaast dat de volgende generatie X5 M (G95) waarschijnlijk een dubbele identiteit krijgt: een V8 aan de ene kant en een EV aan de andere kant. Zelfs een elektrische M3 Touring en een X4 M worden door de insiders niet langer uitgesloten.

Het moge duidelijk zijn: BMW M dwingt niemand in een elektrische stoel. Wat vind jij van deze benadering?