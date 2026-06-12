BMW M Concept Neue Klasse brengt bijzondere verlichting terug!

Dit is hem dan: het startschot voor het elektrische tijdperk van BMW M. De Duitsers hebben op het Circuit de la Sarthe in Le Mans het doek getrokken van de BMW M Concept Neue Klasse. Zo dichtbij de elektrische M3 zijn we nog niet gekomen. Daar vinden jullie vast iets van.

Laten we beginnen met het uiterlijk, want daar valt nogal wat aan te zien. BMW M breekt met de huidige designtaal en kiest voor een messcherpe look. De voorkant wordt gekenmerkt door een naar voren hellende haaienneus, waarbij de koplampen en de bekende nierengrille volledig in elkaar overgaan.











Opvallend zijn de nieuwe M Yellow Lights. Wen maar aan deze felgele lichtbundels, want dit gaat het nieuwe herkenningspunt worden van alle toekomstige M-modellen. Het zijn helaas geen angle eyes, maar dit is ook best tof toch? De voorverlichting is trouwens ook een knipoog naar de E30 M3, maar ook aan de GT-raceauto’s en de BMW M Hybrid V8-hypercar die op Le Mans racen dit weekend.

Voor deze conceptauto heeft BMW gekozen voor de nieuwe lakkleur Monza Red metallic. De wielen zijn rood-blauw met een centrale wielmoer. Aan de achterkant oogt de conceptauto dan weer wat lomper. We vinden er een dubbele ducktail-spoiler die in het midden is opengespleten (dit keer een hoedtik naar de E46 CSL). Verder is de zwevende diffuser ook (te) erg aanwezig. Dit onderdeel is trouwens gemaakt van natuurlijke vezels, BMW’s duurzame alternatief voor koolstofvezel.

Vier elektromotoren, 'Heart of Joy' en een giga-batterij

BMW M heeft al veel losgelaten over de aandrijflijn, maar we sommen het graag nog eens op. Ook de BMW M Concept Neue Klasse maakt gebruik van de zesde generatie BMW eDrive-technologie op steroïden. Vier elektromotoren (één per wiel) sturen het vermogen via de high-performance computer Heart of Joy naar de weg. Dankzij de zogeheten 'BMW M Dynamic Performance Control' kan de computer per wiel, in milliseconden, bepalen hoeveel vermogen of remkracht er nodig is.

Het gewicht wordt wel een dingetje. Want ja, je wilt op het circuit niet na twee rondjes al met een lege accu staat. Daarom is er een 800-volt basis, maar ook een batterijpakket van meer dan 100 kWh net als de gewone i3. Die accu is dan wel weer op een slimme manier in de auto verwerkt. Er zitten speciale cilindrische cellen in die in de structuur van de voor- en achteras zijn geschroefd voor maximale stijfheid.

Het interieur

Stap je in, dan merk je direct dat BMW de traditionele knoppenboel definitief vaarwel heeft gezegd. Het interieur is ultra-minimalistisch en sportief. Je wordt vastgesnoerd in vier nieuw ontwikkelde kuipstoelen met rode vijfpuntsgordels. De bekleding in deze showauto is van Merino-leer in de M-kleuren Bathurst Blue en Berry Red. Voor het eerst gebruikt BMW M ook hoogwaardig zwart nubuckleer op het stuur en de rolbeugel. Het zwevende dashboard is voorzien van een zeshoekige achtergrondverlichting die meekleurt met je rijgedrag. Er zitten ook schakelflippers in waarmee je een versnellingsbak kunt simuleren.

Leuk nieuws voor Nederlanders? Je hoeft niet af te reizen naar Frankrijk of München om dit designmonster in het echt te bewonderen. Volgende week al, van 19 tot en met 21 juni, staat de BMW M Concept Neue Klasse in de Pitlane Lounge op het circuit van Zandvoort tijdens de Historic Grand Prix.

En dan nog het belangrijkste: wat vind jij van de elektrische toekomst van BMW M? Ik lees het heel graag hieronder!

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